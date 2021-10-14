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3 gündür aranan Nuri Yıldız’ın cansız bedeni bulundu

İstanbul Avcılar’da boğazı kesilerek katledilen Esra Yıldız'ın üç gündür aranan eşi Nurettin Yıldız'ın cansız bedeni bulundu.

3 gündür aranan Nuri Yıldız’ın cansız bedeni bulundu
HABERTURK.COM

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre daha önce bıçaklanarak öldürülen Esra Yıldız'ın kocası Nuri Yıldız’ın daha önce aracı yakılmıştı.

POLİS ÜÇ GÜNDÜR YILDIZ'I ARIYORDU

Araç incelemeye alınırken bulunan Kan izlerinin öldürülen Esra Yıldız’a ait olmadığı anlaşılmıştı. Polis kayıp olan Esra Yıldız’ın eşi Nuri Yıldız’ı aramaya başladı. Yapılan çalışmalarda 3 gündür haber alınamayan Nuri Yıldız’ın cansız bedenine ulaştı.

KAFASINDAN VURULMUŞ OLARAK BULUNDU

Beylikdüzü'nde cansız bedeni bulunan Yıldız’ın kafasına sıkılan kurşunla öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çok yönlü çalışma başlattı. Polis çifte cinayeti kimin ve neden işlediği yönde araştırmaya başladı.

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