DHA

Pazarcık ilçesi Ahmet Bozdağ Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın giriş katında oturan Suriye uyruklu F.Z.E. (22), dün çocukları Muhammet Rida, Abdulnasır ve Talip Şakir'i evde bırakıp aile sağlığı merkezine gitti. Bir süre sonra evde yangın çıktı. Durumu fark eden komşuları, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, kısa sürede yangını söndürdü. Ekiplerin evde yaptığı incelemede 3 kardeş hareketsiz bulundu. Dumandan zehirlendiği belirlenen kardeşler, ambulansla kaldırıldıkları Pazarcık Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Kardeşlerin cenazeleri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.