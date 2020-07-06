Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa
ABONE OL

3. kattan düşüp ölen kadının kocası tutuklandı

Kayseri'de geçen hafta 3. kattan düşerek hayatını kaybeden kadınla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Olayda cinayet şüphesi üzerine gözaltına alının eşi, tutuklandı

kayseri kadın cinayeti
İHA

Kayseri’de 3. kattan düşerek hayatını kaybeden kadının eşi, cinayet şüphesi üzerine tutuklandı.

Kayseri’nin İncesu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde geçen hafta sonu meydana gelen olayda, G.S. isimli kadın, 3. kattaki evinin balkonundan düşerek, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ayrıntılı şekilde araştırılmasının ardından, olayda cinayet şüphesinin bulunması üzerine eşi M.S. yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüpheli koca, yapılan işlemler sonrasında sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, H.S. ve B.S isimli çocukları ise adli makamların talimatıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi Bakan Soylu açıkladı: Alabaylar Çetesi çökertildi
GÜNDEMBakan Soylu açıkladı: Alabaylar Çetesi çökertildi
Son dakika haberi... Babanın yıkıldığı an!
GÜNDEMBabanın yıkıldığı an!
Beylikdüzü'nde İETT otobüsü kazası: 19 yaralı
GÜNDEMBeylikdüzü'nde İETT otobüsü kazası: 19 yaralı
Sahildeki köpük partisinde koronavirüs unutuldu
GÜNDEMSahildeki köpük partisinde koronavirüs unutuldu
Son dakika haberi... Eşinin av tüfeğiyle vurduğu kadın öldü
GÜNDEMEşinin av tüfeğiyle vurduğu kadın öldü
Son dakika haberi... Polisin kestiği korona cezalarına ilişkin mahkemeden flaş karar!
GÜNDEMKorona cezasında flaş karar!
İstanbul'da lüks siteyi birbirine katmıştı! Yakalandı - Haberler
GÜNDEMİstanbul'da lüks siteyi birbirine katmıştı! Yakalandı
ÖSYM'den adaylar için fotoğraf güncellemesi kolaylığı
GÜNDEMÖSYM'den fotoğraf güncelleme kolaylığı
İstanbul'da sivrisinek kabusu: Sinekler ilaçlara karşı direnç kazandı
GÜNDEMİstanbul'da sivrisinek kabusu
TÜGVA'dan Ayasofya'nın ibadete açılması için imza kampanyası! TÜGVA imza kampanyası nedir?
GÜNDEMTÜGVA imza kampanyası nedir?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X