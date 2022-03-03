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Haberler Sağlık 3 Mart 2022 Koronavirüs tablosu açıklanıyor! Son dakika korona vaka ve vefat sayısı kaç oldu? İşte güncel tablo
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3 Mart 2022 Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Korona vaka ve vefat sayısı kaç

Koronavirüs tablosu 3 Mart Perşembe günü vatandaşların gündeminde. Sağlık Bakanlığı, Günlük Türkiye Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıyor. Korona vaka sayıları son günlerde düşüşünü sürdürüyor. Peki, Bugünkü korona vaka ve vefat sayısı kaç oldu? İşte en güncel koronavirüs tablosu vaka sayıları

3 Mart 2022 Koronavirüs tablosu açıklanıyor! Son dakika korona vaka ve vefat sayısı kaç oldu? İşte güncel tablo

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan koronavirüs tablosu araştırılıyor. Vatandaşların gözleri güncel koronavirüs tablosuna çevrildi. Sağlık Bakanlığı, günlük Koronavirüs Tablosu'nu her akşam "covid19.saglik.gov.tr" adresinde yayınlayıp Twitter hesabından da paylaşıyor.

3 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR...

3 Mart Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

2 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 407 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 56 bin 780 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 407 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 56 bin 780 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 68 bin 268 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,12, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,95 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 145 milyon 801 bin 884 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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