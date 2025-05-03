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        Haberler Bilgi Gündem 3 Mayıs ne günü? 3 Mayıs'ta ne oldu, anlamı ne? 3 Mayıs tarihinde yaşanan olaylar neler?

        3 Mayıs ne günü? 3 Mayıs'ta ne oldu, anlamı ne?

        "3 Mayıs ne günü?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Bu tarihte gerçekleşen siyasi, kültürel ve toplumsal olaylar, tarihin seyrini değiştiren anlar arasında yer alır. Peki, bugün dünya ne günü? 3 Mayıs'ta ne oldu? İşte 3 Mayıs'ta tarihe damga vuran olaylar ve bu olayların etkileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2025 - 00:02 Güncelleme: 03.05.2025 - 00:02
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        Tarih boyunca 3 Mayıs, birçok önemli olaya sahne olmuştur. Türkiye’de ve dünyada yaşanan bu olaylar, bugüne kadar etkisini sürdüren gelişmelerin başlangıcı olmuştur. İşte 3 Mayıs'ta meydana gelen dikkat çekici olaylar...

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        3 MAYIS NE GÜNÜ?

        1043 - Günah Çıkartıcı Aziz Edward, İngiltere Kralı olarak taç giydi.

        1559 - İtalya Savaşı'nı bitiren barış anlaşması imzalandı.

        1879 - Sofya, Bulgaristan Prensliği'nin başkenti ilan edildi.

        1906 - Lumière Kardeşler, renkli fotoğrafı icat etti.

        1922 - Josef Stalin, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri oldu.

        1930 - Türkiye'de kadınlara, belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı verildi.

        1940 - II. Dünya Savaşı: Sovyetler Birliği, 22.000 Polonyalıyı katlederek Katyn Katliamı'nı gerçekleştirdi.

        1948 - Amerika Birleşik Devletleri başkanı Harry Truman, ekonomik yardımları içeren Marshall Planı'nı imzaladı.

        1960 - Moskova'da Bolşoy Tiyatrosu'nda sahneye çıkan opera sanatçısı Leyla Gencer, Verdi'nin La Traviata adlı yapıtında büyük başarı kazandı.

        1963 - Türkiye'de 27 Mayıs, Hürriyet ve Anayasa Bayramı olarak ilan edildi.

        1975 - İnönü Üniversitesi, Malatya'da kuruldu.

        1981 - 1981 Kosova protestoları bastırıldı, birçok kişi yaralandı veya öldü.

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        1986 - IBM, ilk laptop bilgisayarlarını tanıttı.

        1992 - Ankara'nın Çankaya ilçesi Kaymakamlığı'na vekil olarak atanan Azize Düşer, Türkiye'nin ilk kadın kaymakamı oldu.

        1996 - Bosna-Hersek'in Tuzla şehrinden Hırvatistan'ın Dubrovnik şehrine giden Boeing CT-43 tipi uçak düştü.

        1996 - Theodore Kaczynski yakalandı.

        2007 - Fransa'da hızlı tren, deneme sürüşünde saatte 574,8 km hıza erişerek dünya rekoru kırdı.

        2010 - Apple, iPad olarak adlandırılan tablet bilgisayarların ilk serisini piyasaya sürdü.

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