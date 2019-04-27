Brezilya'nın Porto Velho kentinin yakınlarındaki bir yoldan geçen sürücüler geçtiğimiz günlerde ilginç bir olayla karşılaştı. Eyaletler arası otoyoldan geçen sürücüler yolda 3 metrelik anakonda yılanıyla karşılaştı. Yılanın güvenle geçebilmesi için arabalarından inip yardıma koşan sürücüler o anları kayıt altına aldı.

Eşiyle birlikte yoldan geçen Italo Nascimento Fernandes "Arabayı durdurup çıkmaya karar verdik. Daha önce otoyoldan yılanların geçtiğini görmüştüm. Arabaların yılan gördüklerinde bekleyebilmesi için hiçbir işaret yoktu" dedi. Fernandes, ardından pek çok sürücünün arabalarını durdurup yılana yardım ettiğini ifade etti.

Anakonda yılanı caddenin diğer tarafına güvenli bir şekilde geçmeyi başarırken Brezilyalı yayın kuruluşu G1 Globo, hikayeyi haber yaptı.

Haberde konuşan biyolog Flavio Terassani yılanın tahmini olarak 10 yaşında olduğunu söyledi.

Yiyecek ve barınak ararken yoldan saptığını belirten biyolog, her ne kadar korkutucu görünse de yılanın zehirsiz olduğunu ekledi.

Terassani bununla birlikte, tehdit altında hissettiklerinde saldırabileceği için insanların hayvanlara yaklaşırken dikkatli olması gerektiği konusunda uyardı.