Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında hangi yapımların yayınlanacağı merak konusu oldu. Bu kapsamda 3 Şubat 2026 TV yayın akışı araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışına göre, bugün farklı türde birçok dizi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün TV'de hangi diziler neler var? İşte, 3 Şubat 2026 Salı ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...