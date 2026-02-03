Bugün televizyonda neler var? İşte kanal kanal 3 Şubat 2026 Salı TV yayın akışı listesi
Bugün sabah, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu sebeple kanalların 3 Şubat 2026 TV yayın akışı listeleri kontrol ediliyor. Bu akşam birçok dizi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Survivor yarışması da tüm heyecanıyla devam edecek. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 3 Şubat 2026 Salı ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
23:15 Eşref Rüya
01:45 Poyraz Karayel
03:45 Üç Kız Kardeş
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Aramızda Kalsın
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Kibar Feyzo
22:00 Charlie'nin Melekleri
00:30 Charlie'nin Melekleri
03:00 Aramızda Kalsın
04:00 Ateşböceği
05:30 Erkenci Kuş
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Aldatmak
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 A.B.İ.
23:50 Bağlılık Aslı
02:40 Bir Gece Masalı
05:20 Aldatmak
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Bahar
09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Rüya Gibi
05:00 Amerikalı Kız
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:28 İstiklal Marşı
05:30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:20 Kalk Gidelim
09:20 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Kara Ağaç Destanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 Vefa Sultan
02:15 Kara Ağaç Destanı
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Kıskanmak
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kıskanmak
00:00 Yeraltı
02:45 Yeraltı
05:00 Yasak Elma
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Zahide Yetiş’le Sence?
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Zahide Yetiş’le Sence?
