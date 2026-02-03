Habertürk
        3 ŞUBAT 2026 TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi

        Bugün televizyonda neler var? İşte kanal kanal 3 Şubat 2026 Salı TV yayın akışı listesi

        Bugün sabah, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu sebeple kanalların 3 Şubat 2026 TV yayın akışı listeleri kontrol ediliyor. Bu akşam birçok dizi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Survivor yarışması da tüm heyecanıyla devam edecek. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 3 Şubat 2026 Salı ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı...

        Giriş: 03.02.2026 - 15:21 Güncelleme: 03.02.2026 - 15:21
        1

        Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında hangi yapımların yayınlanacağı merak konusu oldu. Bu kapsamda 3 Şubat 2026 TV yayın akışı araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışına göre, bugün farklı türde birçok dizi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün TV'de hangi diziler neler var? İşte, 3 Şubat 2026 Salı ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

        09:00 Neler Oluyor Hayatta

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 İnci Taneleri

        23:15 Eşref Rüya

        01:45 Poyraz Karayel

        03:45 Üç Kız Kardeş

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Aramızda Kalsın

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Kibar Feyzo

        22:00 Charlie'nin Melekleri

        00:30 Charlie'nin Melekleri

        03:00 Aramızda Kalsın

        04:00 Ateşböceği

        05:30 Erkenci Kuş

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:00 Aldatmak

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 A.B.İ.

        23:50 Bağlılık Aslı

        02:40 Bir Gece Masalı

        05:20 Aldatmak

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Bahar

        09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        00:15 Kızılcık Şerbeti

        02:45 Rüya Gibi

        05:00 Amerikalı Kız

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:28 İstiklal Marşı

        05:30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:20 Kalk Gidelim

        09:20 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:30 Kara Ağaç Destanı

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

        00:15 Vefa Sultan

        02:15 Kara Ağaç Destanı

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Kıskanmak

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Kıskanmak

        00:00 Yeraltı

        02:45 Yeraltı

        05:00 Yasak Elma

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Zahide Yetiş’le Sence?

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        00:15 Survivor Ekstra

        01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Zahide Yetiş’le Sence?

        3 ŞUBAT 2026 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
