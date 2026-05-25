Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam 3 tilki yavrusu Ormanya'da doğal yaşama hazırlanıyor

        3 tilki yavrusu Ormanya'da doğal yaşama hazırlanıyor

        Yozgat'ta bulunan 3 tilki yavrusu, bakım ve rehabilitasyon süreçleri için getirildikleri Kocaeli'deki doğal yaşam parkı Ormanya'da doğal yaşama hazırlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 11:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Annesiz kalmışlardı! Doğal yaşama hazırlanıyor

        Saraykent ilçesinde ormanlık alanda bir çoban tarafından bitkin halde bulunan ve annesiz kaldıkları değerlendirilen 3 tilki yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.

        Sağlık kontrolleri tamamlanan yavrular, bakım ve rehabilitasyon süreçleri için yaklaşık 1 hafta önce Ormanya'ya getirildi.

        Ağırlık ölçümleri ve gelişim değerlendirmeleri tamamlanan yavrular için yaş ve fiziksel durumlarına uygun beslenme programı oluşturuldu.

        Uzman ekiplerce insan teması en az seviyede tutularak yürütülecek bakım ve rehabilitasyon çalışmalarıyla doğal yaşam becerileri kazandırılacak yavrular, ardından doğal yaşam alanlarına bırakılacak.

        REKLAM

        "REHABİLİTASYON SÜRECİ İNSAN TEMASI EN AZ OLACAK ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLÜYOR"

        Ormanya biyoloğu Recep Bakır, yavruların Ormanya'ya getirildikleri ilk andan itibaren veteriner hekimler ve uzman ekipler tarafından kontrol altına alınarak sağlık kontrollerinin gerçekleştirildiğini söyledi.

        Bakır, yavruların doğal davranışlarını kaybetmemeleri adına bakım ve rehabilitasyon sürecinin insan teması en az olacak şekilde sürdürüldüğünü kaydetti.

        Yavrulara doğal beslenme alışkanlıklarını kazandırmak için besleme programları oluşturduklarını dile getiren Bakır, "Temel amacımız yaban hayvanlarını evcilleştirmek ya da insanlara alıştırmak değil, aksine doğal yaşam becerilerini koruyarak onları tekrar doğaya sağlıklı şekilde dönebilecek hale getirmek. Tilki yavrularımız gelişimlerini tamamladıktan sonra avlanma, çevreye uyum sağlama, doğada tek başına hayatta kalma özelliklerini kazandıklarında doğaya salınacak" ifadelerini kullandı.

        Bakır, yavruların merkeze geldiklerinde ürkek ve stres altında olduğunu anlatarak, "Uzman ekiplerimiz tarafından hayvanlara beslenme rasyonları (tüm besin maddelerini dengeli şekilde içeren günlük yem karışımı) uygulandı. Geldiklerinde 1 kilograma yakınlardı. 1 haftalık süreçte doğru beslemeyle 1,5 kilograma kadar çıktılar. Hala insan dokunuşuna karşı hassaslar ve ürkek davranıyorlar. Bu ürkekliklerinin devam etmesi çok normal" diye konuştu.

        İnsanlara yaralı, yavru ya da bakıma muhtaç hayvan bulduklarında yetkili mercilerle iletişime geçmeleri tavsiyesinde bulunan Bakır, "Hayvana çok fazla dokunup onu eve alıp evde beslemeye çalışmamaları gerekiyor. En kısa sürede insana alıştırmadan ve doğal davranışlarını bozmadan yetkili kuruma ulaştırmaları gerekiyor" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Manşet - 22 Mayıs 2026 (CHP kimin yol haritasını izleyecek? )

        CHP'de mutlak butlan krizi. CHP süreci nasıl yönetecek? CHP kimin yol haritasını izleyecek? Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Akademisyen Prof. Dr. Armağan Öztürk ve Gazeteci Merve Şebnem Oruç değerlendirdi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek
        Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Ucuz kasko için 'çıkma'düzünlemesi
        Ucuz kasko için 'çıkma'düzünlemesi
        Jesus imzayı atıyor!
        Jesus imzayı atıyor!
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Rus anne-kız cinayetinde dehşet oyunu! Aynı güne iki farklı ülkeye uçak bileti!
        Rus anne-kız cinayetinde dehşet oyunu! Aynı güne iki farklı ülkeye uçak bileti!
        NFC tabanlı dolandırıcılık yüzde 188 arttı!
        NFC tabanlı dolandırıcılık yüzde 188 arttı!
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Çingene Kızı mozaiğinin kayıp parçası yeniden Türkiye’de
        Çingene Kızı mozaiğinin kayıp parçası yeniden Türkiye’de
        Fenerbahçe şampiyonluğu neden kaybetti?
        Fenerbahçe şampiyonluğu neden kaybetti?
        ABD ve İran anlaşacak mı?
        ABD ve İran anlaşacak mı?
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Roma'da mutlu son
        Roma'da mutlu son
        Sibel Kekilli evlendi
        Sibel Kekilli evlendi
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        Bir barajda daha kapaklar açıldı! Tam 18 yıl sonra!
        Bir barajda daha kapaklar açıldı! Tam 18 yıl sonra!
        Bu fotoğraftaki 5 kişi artık yok!
        Bu fotoğraftaki 5 kişi artık yok!
        Kayıp olarak aranıyordu... Tabiat parkındaki gölette kadın cesedi!
        Kayıp olarak aranıyordu... Tabiat parkındaki gölette kadın cesedi!