3 yaşındaki Eylül kaza kurbanı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde taksi ile minibüsün çarpıştı. Kazada 3 yaşındaki Eylül Mavi Ünlükoç hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Turgutlu'da meydana gelen kaza yürekleri dağladı.
İzmir-Ankara kara yolunda Ankara yönüne giden Büşra Ünlükoç (24) yönetimindeki minibüs, Yeni Garaj Kavşağı yakınlarında Kadir Kaya'nın (42) kullandığı taksiyle çarpıştı.
Kazada sürücü Ünlükoç, kucağındaki kızı Eylül Mavi Ünlükoç, annesi Ayşe Tayfun (48), Seda Soylu (20) ile taksi şoförü Kaya ve yolcusu Sadrettin Özyürek (41) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.