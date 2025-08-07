30 AĞUSTOS KAMU KURUMLARI TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kamu kurum ve kuruluşları kapalı oluyor. Yani; hastane, eczane, nüfus müdürlükleri, bankalar, noterler çalışmıyor. Ancak noter ve eczaneler bu gibi durumlarda nöbetçi sisteme dönüyor. Kargo firmaları da resmi tatilde kapalı oluyor.

İş yerlerinin bir bölümü resmi tatillerde çalışmama kararı verirken genel olarak özel sektörde resmi tatil zamanlarında mesai devam ediyor.

30 AĞUSTOS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Her Milli bayramda olduğu gibi 30 Ağustos'ta da İstanbul, Ankara ve diğer bazı illerde toplu taşımalar ücretsiz oluyor. İzmir'de toplu ulaşım araçlarında o güne özel indirim uygulanıyor. 2025 yılında da aynı sistemin gerçekleşmesi bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.