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30 Mayıs Cumartesi marketler açık mı? Hafta sonu marketler açık olacak mı? BİM A101 ŞOK çalışma saatleri

30 Mayıs'ta marketler açık mı? Sorusu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması nedeniyle merak konusu oldu. Peki, hafta sonu marketler açık olacak mı? İşte detaylar...

30 Mayıs Cumartesi

30 Mayıs marketler açık mı? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs sebebiyle bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı 15 ilde uygulanacak.

30 MAYIS MARKETLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı hafta sonu yasağı genelgesinde;

30 Mayıs Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere servis şeklinde satış yapabilecek

Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak

Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu cumartesi ve pazar günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri lokanta ve restoranlar sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunacak

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