300 km bisiklet yolu yapılacak

AA

Şehir içinde turistik faaliyet, spor veya ulaşım amacına hizmet edecek bisiklet yolları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde toplu taşıma araçlarını kullanmaktan kaçınanların artması nedeniyle önem kazandı.

Çevreci olmaları nedeniyle bisikletler, özellikle şehir içinde motorlu araçların neden olduğu karbon emisyonunu önemli ölçüde azaltıyor.

EN UZUNU ANKARA'DA

Türkiye'de "bisiklet yolu" projeleri 2013'ten beri devam ediyor. Çalışmalar, "Bisiklet Yolları" yönetmeliğine göre uluslararası "EuroVelo (Avrupa bisiklet yolu ağı)" standartlarıyla planlanıyor.

Bugüne kadar 49,1 kilometrelik bisiklet yolunun yapımı tamamlanırken, Şanlıurfa, Bolu ve Çanakkale'de toplam 12,7 kilometrelik yolun yapım çalışmaları sürdürülüyor.

KGM, 72,1 kilometrelik 11 bisiklet yolunun proje çalışmalarını bitirirken, Ankara'nın Ayaş-Beypazarı bölgesine yapılacak 30 kilometrelik yol en uzun proje olarak öne çıktı.

Ankara'yı sırasıyla 14,8 kilometreyle Şanlıurfa, 6 kilometreyle Kayseri, 4,65 kilometreyle Çankırı, 4 kilometreyle Gaziantep, 3,7 kilometreyle Rize, 3,65 kilometreyle Afyon, 2,8 kilometreyle Zonguldak ve 2,5 kilometreyle Giresun izledi.

Toplam 155,8 kilometre uzunluğunda 23 bisiklet yolu projesine ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Bunlar içinde Muğla, 37 kilometre ile ilk sırada yer alırken, bu ili 24 kilometreyle Van, 15 kilometre ile Diyarbakır, 12,7 kilometreyle Giresun, 12,5 kilometreyle Mardin, 10,75 kilometreyle Zonguldak, 9,5 kilometreyle İzmir, 9 kilometreyle Rize, 6'şar kilometreyle Şırnak ve Siirt, 5 kilometreyle Batman, 3,4 kilometreyle Trabzon, 3 kilometreyle Karaman ve 1,95 kilometreyle Bartın izledi.

Düzce (13,4 kilometre),Samsun (1,8 kilometre) ve Çanakkale (44,3 kilometre) illerinde ise toplam 59,5 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu projesi planlama aşamasında bulunuyor.

EUROVELO HAKKINDA

EuroVelo, Avrupa kıtasındaki ülkeleri birbirine bağlayan 16 uzun mesafeli bisiklet rotasının oluşturduğu bir uluslararası turistik bisiklet şebekesi. Bu güzergahlar, hem bisikletli turistler ve hem de rotaların geçtiği yerlerde yaşayanların günlük yolculuklarında kullanılıyor.

EuroVelo, "bisikletli turizm" ve rotaların geçtiği kırsal alanlar ve çeşitli büyüklükteki yerleşimlerde yaşayanların, günlük çalışma ve diğer gereksinmeleri için yaptığı yolculuklarda bisiklet kullanmasını sağlamayı amaçlıyor.

Güzergahların seçimi ve geliştirilmesinde EuroVelo'nun belirlediği güvenlik, çekicilik, tutarlılık ve konfor gibi pek çok unsurun karşılanması gerekiyor.