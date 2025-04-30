Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam ‘300 kuş türü göç yolunda Bolu'da konaklıyor’

        ‘300 kuş türü göç yolunda Bolu'da konaklıyor’

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Cüneyt Kahraman, Bolu'nun göçmen kuşların göç rotası üzerinde olduğuna belirterek, "Yaklaşık 300 kuş türünün Bolu'da durduğunu ve göçüne devam ettiğini, yumurtladığını görüyoruz. Özellikle Yeniçağa Gölü, bu noktada önemli bir destinasyon olarak sayılabilir. Kartalkaya'da yaşanan yangın faciasının ardından Bolu'da turizm, yaşanan bu olaydan çok kötü etkilendi. Kuş gözlem turizmi, doğa turizmini tamamlayıcı durumda. Bu nedenle Bolu, kuş gözlem turizmi için uygun bir kent" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 12:30 Güncelleme: 30.04.2025 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        '300 kuş türü göç yolunda Bolu'da konaklıyor'
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Cüneyt Kahraman, yüzde 65’i ormanlarla kaplı, 14 göl ve 150’nin üzerinde gölete sahip Bolu’nun yüzlerce kuş türünün göç rotasında olduğunu belirtti. Bolu’nun kuş gözlemciliği için uygun bir kent olduğunu ifade eden Doç. Dr. Kahraman, göçmen kuşların Bolu’da konakladığını bildirdi.

        Doç. Dr. Kahraman, “Bolu 14 tane göl ve 150’nin üzerinde gölete sahip. Kuşlar da özellikle sulak alanları çok tercih eder. Bununla beraber Bolu’nun yüz ölçümüne baktığımızda yüzde 65’i ormanlarla kaplı. Bu da kuşları buraya çeken önemli unsurlardan birisi. Kuşların buraya çekilmesiyle, birçok kuş türüne Bolu’nun ev sahipliği yaptığını görüyoruz. Bolu kuş türü açısından zengin bir kent.

        REKLAM

        Türkiye ile Avrupa’yı karşılaştırdığımızda neredeyse Avrupa ile aynı sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor Türkiye, bu açıdan önemli bir konumda çünkü kuşların göç yolu üzerinde. Yaklaşık 300 kuş türünün Bolu’da durduğunu ve göçüne devam ettiğini, yumurtladığını görüyoruz. Özellikle Yeniçağa Gölü bu noktada önemli bir destinasyon. Kuş türlerine baktığımızda, turna gibi, arı şahini gibi, bununla beraber flamingo, ördek, kaz türleri, şah kartalı gibi kuş türlerinin bulunduğunu görüyoruz. 285 civarı kuş türünün burada bulunduğunu söyleyebiliriz” dedi.

        "BOLU’DA BİRÇOK TURİZM FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİYOR"

        Doç. Dr. Onur Cüneyt Kahraman, “Kartalkaya’da yaşanan yangın faciasının ardından Bolu’da turizm, yaşanan bu olaydan çok kötü etkilendi. Bolu’da yangın sonrasında konaklama oranlarında inanılmaz bir düşüş yaşandı. Çünkü insanlar bu yangından oldukça etkilendi. Bir korku durumu oluştu. Turizm bu noktada çok kırılgan bir yapıya sahip.

        Herhangi bir kriz durumun ilk etkilenen insanların tatil anlayışı oluyor. Kuş gözlem turizmi, doğa turizmini tamamlayıcı durumda. Bolu’da birçok turizm faaliyeti gerçekleştirilebiliyor. İlk akla gelenler dağ ve doğa yürüyüşü gibi. Aklımıza Yedigöller, Abant, Gölcük gibi yerler geliyor. Bununla beraber bu turizm faaliyetini destekleyici unsurların da ön plana çıkması lazım” diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bolu
        #göç rotası
        #kuş türü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Önce darp sonra bıçaklama! Oğlu kanlar içinde buldu!
        Önce darp sonra bıçaklama! Oğlu kanlar içinde buldu!
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        72 milyon TL'lik mal varlığına tedbir! Fuhuş çetesi çökertildi!
        72 milyon TL'lik mal varlığına tedbir! Fuhuş çetesi çökertildi!
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 15 gözaltı kararı
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 15 gözaltı kararı
        Yemin etti
        Yemin etti
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 78 bin 292 TL oldu
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 78 bin 292 TL oldu
        İnsan beyninde biriken mikroplastik miktarı her geçen yıl artıyor
        İnsan beyninde biriken mikroplastik miktarı her geçen yıl artıyor
        Oğlunu odaya kilitleyip, eşini öldürmüştü! Gerçek mektupla ortaya çıktı!
        Oğlunu odaya kilitleyip, eşini öldürmüştü! Gerçek mektupla ortaya çıktı!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        'Önleyici sigortacılık gerekli'
        'Önleyici sigortacılık gerekli'
        "Bilimsel açıklaması var"
        "Bilimsel açıklaması var"
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Malta'nın "altın pasaport" uygulamasına yasak
        Malta'nın "altın pasaport" uygulamasına yasak
        Çin'in ekibi 6 ay sonra Dünya'ya döndü
        Çin'in ekibi 6 ay sonra Dünya'ya döndü
        Trump otomobil tarifelerinde esneklik gösterdi
        Trump otomobil tarifelerinde esneklik gösterdi
        Elektrik faturası aşkına
        Elektrik faturası aşkına
        Depresyona karşı tabağınızda neler olmalı?
        Depresyona karşı tabağınızda neler olmalı?