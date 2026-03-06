Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa 300 milyonluk vurgun iddiası! Ölü bulundu | Son dakika haberleri

        300 milyonluk vurgun iddiası! Ölü bulundu

        Yüksek faiz vaadiyle topladığı iddia edilen milyonlar sonrası ölü bulundu: Çanakkale'nin Çan ilçesinde yaklaşık 200 kişiden 300 milyon TL topladığı öne sürülen emlakçı Osman Ö., evinde asılı halde ölü bulundu; olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 23:57 Güncelleme:
        300 milyonluk vurgun iddiası! Ölü bulundu

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde 200 kişiden yüksek faiz vaadiyle 300 milyon TL topladığı ileri sürülen ve kayıplara karışan emlakçı Osman Ö. (51), evinde asılı halde ölü bulundu.

        Olay, Çanakkale’nin Çan ilçesinde meydana geldi. İlçede emlakçılık yapan Osman Ö., iddiaya göre yaklaşık 200 kişiden yüksek faiz vaadiyle topladığı 300 milyon TL para topladı. Uzun süredir çevresinden ‘yüksek faiz’ vaadiyle para topladığı öne sürülen Osman Ö.’nün son günlerde telefonunu açmadığı ve kendisine ulaşılamadığı öğrenildi. Osman Ö.'nün iş yerinin kapalı olduğu ve ortalıkta görünmediği belirlendi.

        ASILI HALDE BULUNDU

        Paralarını alamayan çok sayıda vatandaş dün Çan Adliyesi’ne giderek şikayetçi oldu. 100’den fazla mağdurun ise savcılığa ve İcra Müdürlüğü’ne başvurduğu öğrenildi. İhbarlar üzerine polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Bugün Osman Ö.’nün Atatürk Mahallesi Şehit Engin Eker Caddesi'ndeki evine gelen polis ekipleri, Osman Ö.’yü asılı halde ölü olarak buldu.

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Osman Ö.’nün cenazesi Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin, intihar ettiği ihtimali üzerinde durduğu Osman Ö.'nün ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        #Son dakika haberler
