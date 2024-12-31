31 Aralık PTT açık mı, kapalı mı? 31 Aralık 2024 Salı PTT çalışıyor mu, kaça kadar, tatil mi?
Yeni yılın başlamasına sayılı saatler kaldı. Geri sayım sürerken 31 Aralık Salı gününün tatil olup olmadığı araştırılmaya başladı. Bilindiği üzere 1 Ocak 2025 yılının ilk resmi tatili olacak. Tüm resmi tatillerde olduğu gibi kamu kurumları kapalı olup hizmet vermeyecek. Postanede işi olan vatandaşlar ise bu noktada 31 Aralık'ta PTT'nin açık olup olmadığını öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Peki, 31 Aralık PTT açık mı, kapalı mı? 31 Aralık 2024 Salı günü PTT çalışıyor mu, kaça kadar ve tatil mi?
31 Aralık PTT açık mı, çalışıyor mu soruları gündemdeki yerini aldı. Paket göndermek isteyen ya da paket bekleyen vatandaşlar araştırmalarına hız kazandırdı. 1 Ocak 2025 yılının ilk resmi tatili olacak. Bilindiği üzere resmi tatil günlerinde kamu kurumları hizmetlerine ara veriyor. Bu sebeple yılbaşı öncesinde 31 Aralık PTT çalışma saatleri merak edilip araştırılıyor. Peki, 31 Aralık 2024 Salı günü PTT çalışıyor mu, kaça kadar, kapalı mı? İşte yanıtı…
31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre, 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir.
Bu kanuna göre, yılbaşı tatilinden bir önceki gün olan 31 Aralık tarihi yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.
Dolayısıyla 31 Aralık Salı günü kamu kurum ve kuruluşları ile pek çok işletme açık olacak ve hizmet vermeye devam edecek.
31 ARALIK PTT AÇIK MI?
31 Aralık Salı günü resmi tatil olmadığından PTT açık olacak ve normal mesai saatlerine göre çalışmaya devam edecek.
1 OCAK'TA PTT AÇIK MI?
2025 yılının ilk resmi tatili olan 1 Ocak Çarşamba günü PTT kapalı olacak.
31 ARALIK PTT ÇALIŞMA SAATLERİ
PTT şubeleri genellikle sabah 08:30’da açılıyor ve akşam saat 17:00 ya da 17:30’a kadar hizmet veriyor. Öğle arası molası 12:30’da başlıyor ve 13:30’a kadar sürüyor. Bölgesel farklılıklar göstermekle birlikte, bazı şubeler 16:30 ile 17:30 arasında kapanabiliyor. İşlem yapmadan önce gideceğiniz şubenin çalışma saatini kontrol etmek faydalı olacaktır.
Hafta içi çalışma saatleri: 08:30 - 17:00 (bazı şubelerde 17:30’a kadar)
Öğle arası: 12:30 - 13:30