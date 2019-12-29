31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık'ta okullar tatil olacak mı? soruları, başta çalışanlar ve öğrenciler olmak üzere pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Miladi takvime göre her 31 Aralık yılın son günü ve her 1 Ocak yılbaşı. Bu yüzden 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gecede yeni yıl, tüm dünyada coşkuyla kutlanıyor. Peki 31 Aralık hangi güne denk geliyor? İşte yılbaşına dair tüm detaylar...

31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?

Yılbaşının (31 Aralık) Salı gününe denk gelmesi tatil sorularını da akıllara getirdi fakat Türkiye'de resmi tatil 1 Ocak 2020 Çarşamba tarihinde uygulanacak. Çalışan vatandaşlar haftasonu ile birlikte Pazartesi ve Salı günü senelik izinlerini kullanırlar ise Çarşamba günü ile birlikte toplam 5 gün tatil yapabilecek. 31 Aralık gününün resmi tatil yapılıp yapılmayacağına dair ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

31 ARALIK'TA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

31 Aralık resmi tatil olmadığı için okullar tam gün eğitimine devam edecek.