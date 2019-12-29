Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık'ta okullar tatil olacak mı?

Yılbaşı için geri sayım başladı. Miladi takvime göre 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece yarısı tüm dünyada 2020 yılının ilk saati olarak kutlanacak. Peki 31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık'ta okullar tatil olacak mı? İşte detaylar...

31 Aralık resmi tatil mi?

31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık'ta okullar tatil olacak mı? soruları, başta çalışanlar ve öğrenciler olmak üzere pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Miladi takvime göre her 31 Aralık yılın son günü ve her 1 Ocak yılbaşı. Bu yüzden 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gecede yeni yıl, tüm dünyada coşkuyla kutlanıyor. Peki 31 Aralık hangi güne denk geliyor? İşte yılbaşına dair tüm detaylar...

 

31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?

Yılbaşının (31 Aralık) Salı gününe denk gelmesi tatil sorularını da akıllara getirdi fakat Türkiye'de resmi tatil 1 Ocak 2020 Çarşamba tarihinde uygulanacak. Çalışan vatandaşlar haftasonu ile birlikte Pazartesi ve Salı günü senelik izinlerini kullanırlar ise Çarşamba günü ile birlikte toplam 5 gün tatil yapabilecek. 31 Aralık gününün resmi tatil yapılıp yapılmayacağına dair ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

31 ARALIK'TA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

31 Aralık resmi tatil olmadığı için okullar tam gün eğitimine devam edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberleri... Ailesine kavuşan kız, 14 yaşında dağa nasıl kaçırıldığını anlattı
GÜNDEMDağa nasıl kaçırıldığını anlattı!
Kendilerini jandarma olarak tanıtan dolandırıcılara kelepçe
GÜNDEMSahtekârlardan akılalmaz hırsızlık!
Aydos Ormanı kar keyfi
GÜNDEMAydos Ormanı beyaza büründü
Soylu: Terör örgütünü tarihe gömeceğiz
GÜNDEMSoylu: Terör örgütünü tarihe gömeceğiz
SON DAKİKA... Erzurum-Kars sınırında 4.3 büyüklüğünde deprem! Kandilli ve AFAD son depremler listesi
GÜNDEMErzurum-Kars sınırında 4.3 büyüklüğünde deprem!
SON DAKİKA LİBYA TEZKERE! İYİ Parti Sözcüsü: "Asker gönderme işine negatif bakıyoruz"
GÜNDEMİYİ Parti'den tezkere açıklaması!
Son dakika haberleri... Diyarbakır’da korkunç olay! 5 yaşındaki Hasan göğsünden vuruldu
GÜNDEMKorkunç! Çocuk göğsünden vuruldu
MEB iş takvimi: 15 Tatil (sömestr) ne zaman başlıyor? 2020 Okullar ne zaman kapanacak?
GÜNDEM15 Tatil (sömestr) ne zaman başlıyor?
SON DAKİKA AKILALMAZ SOYGUN! Önce tavanı sonra kasayı deldiler! Tam 20 kilo altını çaldılar!
GÜNDEMÖnce tavanı sonra kasayı deldiler! Tam 20 kilo altın!
İbrahim Kalın: Türkiye'nin güvenliği Misak-ı Milli'nin ötesinden başlar
GÜNDEM"Türkiye'nin güvenliği Misak-ı Milli'nin ötesinden ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X