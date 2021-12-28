31 Aralık'ta AVM'ler açık mı? 31 Aralık'ta ve 1 Ocak yılbaşında AVM'ler açık mı, çalışıyor mu?

Yeni yııln ilk günü 1 Ocak'ta çalışanlar resmi tatil yapacak. 31 Aralık ve 1 Ocak'ta gezmeye gidecek olan vatandaşlar AVM'lerin açık olup olmadığını araştırıyor. İşte detaylar...

31 ARALIK'TA AVM'LER AÇIK MI?

31 Aralık resmi tatillerimiz arasında bulunmamaktadır. Dolayısıyla 31 Aralık Cuma günü yarım gün ya da tam gün tatil değildir. Bu nedenle 31 Ocak'ta AVM'ler normal çalışma saatlerinde hizmet verecekler.

1 OCAK'TA AVM'LER AÇIK MI?

AVM'ler 1 Ocak yani yılbaşında açık olacak. Alışveriş merkezleri genellikle 10:00-22:00 çalışma saatlerinde hizmet vermektedir. Ancak resmi tatillerde bu saatlerde değişiklik yaşanabilir. Genellikle 1 Ocak'ta AVM'ler daha geç açılmaktadır. Mağduriyet yaşamamak adına gideceğiniz alışveriş merkezinin iletişim numarasından bilgi almanız gerekmektedir.