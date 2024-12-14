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        Haberler Bilgi Yaşam 31 Aralık yarım gün mü? 31 Aralık okullar tatil mi, kamu ve özel sektörde mesai olacak mı?

        31 Aralık yarım gün mü? 31 Aralık okullar tatil mi, kamu ve özel sektörde mesai olacak mı?

        Yılbaşından bir gün önce 31 Aralık bu sene Salı gününe denk geliyor. 1 Ocak resmi tatil kapsamında yer alırken 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü merak ediliyor. Çalışanlar ve öğrenciler yılbaşı tatilinin kaç gün süreceği hakkında açıklamaları inceliyor. Peki 31 Aralık yarım gün mü? 31 Aralık okullar tatil mi, kamu ve özel sektörde mesai olacak mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2024 - 10:09 Güncelleme: 14.12.2024 - 10:09
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        31 Aralık yarım gün mü, tatil mi? Yılbaşı tatilini değerlerlendirmek isteyenler 31 Aralık’ın tatil olup olmadığını öğrenmek istiyor. 1 Ocak resmi tatil olduğundan kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde bir günlük tatil yapılacak.

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        31 ARALIK TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

        31 Aralık Salı tatil değil yarım gün olmayacak ancak 1 Ocak 2025 Çarşamba günü resmi tatil.

        YILBAŞI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

        31 Aralık 2024 tarihinde kutlanan yılbaşı bu sene Salı gününe denk geliyor.

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        1 OCAK 2025 HANGİ GÜN?

        Bu yıl 31 Aralık tarihi salı gününe denk gelirken, yeni yılın ilk günü yani 1 Ocak ise çarşamba olacak.

        31 ARALIK'TA OKULLAR TATİL Mİ?

        31 Aralık resmi tatil olmadığı için okullar tatil edilmeyecek, bu tarihte eğitim faaliyetleri devam edecek.

        ÖZEL SEKTÖR VE KAMU 31 ARALIK’TA TATİL Mİ?

        Resmi tatil takvimine göre, 31 Aralık normal bir iş günü olarak kabul ediliyor. Yani bu tarihte kamu ve özel sektörde çalışanlar tam mesai yapıyor; ancak bazı iş yerleri, çalışanlarına yılbaşı kutlamaları amacıyla yarım gün izin verebiliyor.

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