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31 Aralık yarın eczaneler açık mı, kapalı mı?

Yeni yıl için geri sayım başladı. Yılbaşında nedeniyle birçok kamu kurum ve kuruluş çalışmazken, eczanelerin çalışıp çalışmayacağı gündemi meşgul etmeye başladı. Yılbaşı gecesi eczaneden ilaç almak zorunda olanlar eczanelerin ve nöbetçi eczanelerin çalışma saatlerini mercek altına aldı. İşte 31 Aralık 2022 Cumartesi eczanelerin çalışma durumu...

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  • 31 Aralık yarın eczaneler açık mı, kapalı mı? 31 Ocak ve 1 Ocak yılbaşında eczaneler çalışıyor mu ve kaça kadar açık?

    Yılbaşı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yeni yıl sebebiyle birçok kurum hizmet vermezken, eczanelerin çalışma durumu birçok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "31 Aralık yarın eczaneler açık mı, kapalı mı? 31 Ocak ve 1 Ocak yılbaşında eczaneler çalışıyor mu ve kaça kadar açık?" İşte detaylar...
  • 31 Aralık yarın eczaneler açık mı, kapalı mı? 31 Ocak ve 1 Ocak yılbaşında eczaneler çalışıyor mu ve kaça kadar açık?

    31 ARALIK’TA ECZANELER AÇIK MI?

    31 Aralık tarihinde eczaneler hizmet vermeye devam edecek. Eczaneler 09:00 ve 19:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

     
  • 31 Aralık yarın eczaneler açık mı, kapalı mı? 31 Ocak ve 1 Ocak yılbaşında eczaneler çalışıyor mu ve kaça kadar açık?

    1 Ocak ise resmi yılbaşı tatili olacak. Bu nedenle sadece nöbetçi eczaneler çalışacak

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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