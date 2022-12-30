Yılbaşı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yeni yıl sebebiyle birçok kurum hizmet vermezken, eczanelerin çalışma durumu birçok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "31 Aralık yarın eczaneler açık mı, kapalı mı? 31 Ocak ve 1 Ocak yılbaşında eczaneler çalışıyor mu ve kaça kadar açık?" İşte detaylar...