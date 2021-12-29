31 Aralık yılbaşı gecesi Getir, Yemeksepeti Banabi ve Trendyol Yemeks açık mı, saat kaça kadar çalışıyor?

Yeni yıla sayılı gün kala yılbaşında motokuryelerin çalışıp çalışmadığı araştırılıyor. Bilindiği üzere 1 Ocak resmi tatil olacak. Peki, 31 Aralık yılbaşı gecesi Getir, Banabi ve Trendyol Yemek açık mı, saat kaça kadar?

31 ARALIK'TA GETİR, TRENDYOL YEMEK, BANABİ AÇIK MI?

Getir, Trendyol Yemek ve Banabi uygulamalarının yılbaşı gecesi hizmet vermesi bekleniyor.

31 ARALIK TATİL Mİ?

31 Aralık 2021 günü bu seneki takvime göre cuma gününe denk gelecek. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir. Bu nedenle 31 Aralık tatil değildir,