31 Ekim ne günü? Cadılar Bayramı ne zaman?
Ekim ayında son güne girilirken, Cadılar Bayramı'nın tarihi gündemdeki yerini aldı. Halloween olarak da bilinen Cadılar Bayramı'nda korkunç kostümler giyilir ve kutlamalar yapılır. 31 Ekim, aynı zamanda Dünya Tasarruf Günü olarak da kutlanmaktadır. Dünya Tasarruf Günü'nün en temel amacı, bireylerin tasarruf bilinci kazanmalarını sağlamaktır. Peki, "31 Ekim ne günü? Cadılar Bayramı ne zaman?" İşte detaylar...
Miladi takvime göre yılın 304. gününe girildi. Bu bağlamda 31 Ekim tarihinde kutlanan özel bir gün olup olmadığı gündemi meşgul etmeye başladı. 31 Ekim, önemli olayların yaşandığı, dünya genelinde farkındalık yaratmayı amaçlayan önemli etkinliklerin düzenlendiği özel bir gündür. Peki, "31 Ekim ne günü? Cadılar Bayramı ne zaman, hikayesi nedir?" İşte detaylar...
31 EKİM DÜNYA TASARRUF GÜNÜ NEDİR?
Her yıl 31 Ekim'de kutlanan Dünya Tasarruf Günü, bireylerin ve toplumların geleceğe daha güvenli bir bakış açısıyla yaklaşabilmesi için farkındalık yaratmayı amaçlayan bir gündür. İlk kez 1924 yılında İtalya'nın Milano şehrinde toplanan Uluslararası Tasarruf Bankaları Kongresi'nde kutlanmaya başlayan bu özel gün, tasarrufun bireysel ve toplumsal refah üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekmek için önemli bir fırsat sunar. O zamandan bu yana, tasarruf kültürünün yaygınlaşması için dünya çapında pek çok ülkede etkinlikler düzenleniyor.
Günümüzde hızla artan tüketim kültürü, bireylerin bilinçli harcama alışkanlıklarını göz ardı etmesine neden olabiliyor. Ancak, uzmanlar bütçeyi kontrol altında tutmanın yalnızca ekonomik açıdan değil, psikolojik olarak da önemli olduğunu belirtiyor. Tasarruf yapmak, gelecekte beklenmedik durumlara hazırlıklı olmak ve ihtiyaç duyulduğunda maddi olarak güvende hissetmek için gereklidir. Dünya Tasarruf Günü’nün en temel amacı, bireylerin küçük adımlarla dahi olsa tasarruf bilinci kazanmalarını sağlamaktır.
Tasarruf kültürü, çocuk yaştan itibaren kazanılması gereken bir alışkanlık olarak kabul edilir. Bu nedenle, Dünya Tasarruf Günü'nün bir parçası olarak birçok okulda, tasarrufun önemi ve aile bütçesine katkısı hakkında eğitimler verilmekte. Ek olarak, bankalar ve finansal kuruluşlar da bu özel günde tasarruf hesapları ve bütçe yönetimi ile ilgili çeşitli kampanyalar ve bilgilendirme çalışmaları yaparak bireyleri destekliyor.
Küresel ekonomik krizler ve iklim değişikliği gibi güncel zorluklar, kaynakların verimli kullanılmasının ne denli önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Dünya Tasarruf Günü, gereksiz tüketimden kaçınmayı ve kaynakları en iyi şekilde kullanarak sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmayı teşvik eder.
CADILAR BAYRAMI NE ZAMAN?
Pagan ve Hristiyan köklerine dayanan Cadılar Bayramı 31 Ekim'de kutlanır. Miladi takvime göre 2025 yılında 31 Ekim Cuma gününe denk gelmektedir.
CADILAR BAYRAMI HİKAYESİ NEDİR, KİMLER TARAFINDAN KUTLANIR?
Cadılar Bayramı'nın sembolü gülen bir bal kabağıdır ve bayram zamanı bu bal kabağının içi boşaltılarak gülen bir surat şeklinde oyulduktan sonra içinde bir mum yakılarak şeytani bir surat oluşturulmaya çalışılır. Ancak eski zamanlarda kabak yerine şalgamların oyulduğu bilinmektedir. En yaygın olarak tüketilen şekerleme, elma şekeridir. Çocuklar korkunç kıyafetler giyerek kapı kapı gezerler ve ev sahiplerine "Şaka mı, şeker mi?" diye sorarlar.
Ev sahibi "Şaka!" derse çeşitli muziplikler yaparlar. Büyükler çocuklara şekerleme ikram ederler veya harçlık verirler. Bu uygulamanın kökeni geçmişte Britanya'da yoksulların kapı kapı dolaşarak "ruh keki" toplaması geleneğidir. Muhafazakar Hristiyanlar ve tutucu Protestanlar ise Cadılar Bayramı'nı yanlış bulurlar ve bu sebeple kutlamazlar.