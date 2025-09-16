Habertürk
        Haberler Yaşam 310 kilo ağırlığındaki Yıldırım'ın cenazesi asansörlü araçla evden indirildi

        310 kilo ağırlığındaki Yıldırım'ın cenazesi asansörlü araçla evden indirildi

        Denizlide tüp mide ameliyatı sonrası hastaneden taburcu olan ve Aydında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 310 kilogram ağırlığındaki Barış Yıldırım'ın cenazesi, evinin penceresinden eşya taşıma asansörüyle çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2025 - 20:26 Güncelleme: 16.09.2025 - 20:26
        Cenazesi asansörlü araçla evden indirildi
        Aydın'ın Nazilli ilçesinde yatağa bağımlı yaşayan 49 yaşındaki Barış Yıldırım, temmuz ayında Denizli'de geçirdiği tüp mide ameliyatının ardından hastaneden taburcu edildi.

        Aydoğdu Mahallesi 349 Sokak'taki evinde fenalaşan Yıldırım, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        *Görsel İHA'ya aittir.

        Yıldırım'ın cenazesi, apartmanın merdivenlerinden indirilmeyince evinin penceresinden eşya taşıma asansörüyle çıkarıldı.

        Nazilli Devlet Hastanesi morguna götürülen cenazenin Eğriboyun Mezarlığı'nda ikindi namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

