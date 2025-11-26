Habertürk
Habertürk
        32 Filistinli gözaltına alındı | Dış Haberler

        32 Filistinli gözaltına alındı

        İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinde 32 Filistinliyi gözaltına aldı. Baskınlar sırasında 10 Filistinli yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 18:28 Güncelleme: 26.11.2025 - 18:28
        32 Filistinli gözaltına alındı
        İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinde 32 Filistinliyi gözaltına aldı, 10 kişiyi yaraladı ve onlarca aileyi evlerini boşaltmaya zorladı.

        İsrail ordusu, Tubas kenti ve kentteki Tammun ve Akaba beldeleri ile Faria Mülteci Kampına baskın düzenledi.

        Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada, "İsrail güçleri, baskın sırasında daha önce boşaltılan evlerde sorgulamak üzere 32 kişiyi gözaltına aldı." denildi.

        Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, ekiplerinin darp edilen 10 Filistinliye sağlık müdahalesinde bulunduğu, 6'sına ayakta müdahale edildiği, 4'ünün hastaneye nakledildiği aktarıldı.

        Kızılay ekiplerinin, Tubas kentinde 20'si diyaliz hastası ve bir vefat durumu olmak üzere 30 kişinin nakli sırasında İsrail ordusunun çalışmalarını açıkça engellediği kaydedilen açıklamada, İsrail güçlerinin kentteki varlığına rağmen ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

        Tubas ve Ürdün Vadisi Valisi Ahmed el-Esad, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin ev eşyalarını tahrip ettiğini, araçlara ve altyapıya zarar verdiğini söyledi.

        Esad, İsrail güçlerinin "onlarca aileyi silah zoruyla evlerini boşaltmaya zorladığını" ve baskının "aylardır gerçekleştirilen en büyük baskınlardan biri" olduğunu belirtti.

        Filistinli yetkili, kentteki acil durum ekiplerinin "ambulansların erişimini sağlamak ve evlerini terk etmek zorunda kalan ailelere barınak sağlamak için" çalıştığını aktardı.

        Öte yandan İsrail ordusu Tubas kentine Arapça, "Bölgeniz terör yuvası haline geldi. İsrail ordusu buna kayıtsız kalamaz, eğer böyle devam ederse sonunuz Cenin ve Tulkerim gibi olur" yazılı, tehdit içeren ilanlar attı.

        İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim kentindeki mülteci kamplarında 42 binden fazla Filistinliyi zorla yerinden etmişti. İki kentteki mülteci kamplarındaki yapıları yoğun biçimde yıkan İsrail ordusu, bölgedeki işgalini sürdürüyor ve halkın evlerine dönmesine izin vermiyor.

        #israil
        #Batı Şeria
