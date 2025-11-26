32 Filistinli gözaltına alındı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinde 32 Filistinliyi gözaltına aldı, 10 kişiyi yaraladı ve onlarca aileyi evlerini boşaltmaya zorladı.

İsrail ordusu, Tubas kenti ve kentteki Tammun ve Akaba beldeleri ile Faria Mülteci Kampına baskın düzenledi.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada, "İsrail güçleri, baskın sırasında daha önce boşaltılan evlerde sorgulamak üzere 32 kişiyi gözaltına aldı." denildi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, ekiplerinin darp edilen 10 Filistinliye sağlık müdahalesinde bulunduğu, 6'sına ayakta müdahale edildiği, 4'ünün hastaneye nakledildiği aktarıldı.

Kızılay ekiplerinin, Tubas kentinde 20'si diyaliz hastası ve bir vefat durumu olmak üzere 30 kişinin nakli sırasında İsrail ordusunun çalışmalarını açıkça engellediği kaydedilen açıklamada, İsrail güçlerinin kentteki varlığına rağmen ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

REKLAM

Tubas ve Ürdün Vadisi Valisi Ahmed el-Esad, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin ev eşyalarını tahrip ettiğini, araçlara ve altyapıya zarar verdiğini söyledi.