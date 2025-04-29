330 yıllık çınar 15 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Uçmakdere Mahallesi'nde 330 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere iki büyük devlete, tam 15 padişaha ve 12 cumhurbaşkanına tanıklık eden ulu çınar, zamana karşı verdiği mücadele ile adeta tarih kitaplarına meydan okuyor.

Uçmakdere Mahallesi'nde, doğanın ortasında adeta bir tarihi eser gibi duran ağaç, hem yerel halkın hem de bölgeyi ziyaret eden turistlerin büyük ilgisini çekiyor.

AĞACIN GÖVDESİ ADETA BİR MAĞARA

Çınarın gövdesi yıllar içinde doğal yollarla genişlemiş ve içinde büyük bir oyuk oluşmuş durumda. Ağacın iç kısmına 3-4 kişi rahatlıkla sığabiliyor. Vatandaşlar, geniş oyuğun içine girerek fotoğraf çektiriyor, kimi zaman da doğal bir mağarayı andıran bu boşlukta oturup doğayla bütünleşmenin keyfini çıkarıyor.

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"TABİATIMIZI KORUMALIYIZ"

Ağacı ziyaret eden vatandaşlar şu ifadeleri kullandı:

"Çok güzel bir ağaç, 330 yaşındaymış. Çok ilgi çekici. Daha önce böyle bir ağaç görmedim. İçi adeta mağara gibi, 3-4 kişi rahatlıkla içine sığabiliyor. 330 yıllık olması daha da ilgi çekici kılıyor. Tabiatlarımızı böyle korumaları lazım, kesmemeleri lazım."