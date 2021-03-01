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HaberlerSağlıkŞAŞKINA ÇEVİRDİ! Son dakika: 35 yıldır konuşmayan adamın hikayesi şoke etti - Haberler
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35 yıllık suskunluk

Bursa'da yaşayan 42 yaşındaki Suat Tek, konuşabildiği halde 35 yıldır konuşmamayı tercih ediyor. 7 yaşına kadar yaşıtları gibi olan Suat Tek, o yaşa geldiğinde ise sebepsiz bir suskunluğa gömüldü. Tek'in bir defa okulda bir defa da askerde konuştuğu belirtildi. İki defa nikah masasına oturan Tek, nikah memuruna dahi kağıda 'evet' yazarak cevap verdi

ŞAŞKINA ÇEVİRDİ! Son dakika: 35 yıldır konuşmayan adamın hikayesi şoke etti - Haberler
35 yıllık suskunluk!
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HABERTURK.COM

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Suat Tek, konuşabildiği halde konuşmamayı tercih ediyor. 42 yıllık yaşamının 35 yılını suskun geçiren Tek, 7 yaşından beri konuşmuyor. Konuşabildiği halde konuşmayan Tek'in durumunu ne doktorlar ne de psikologlar çözemedi.

BİR KEZ OKULDA BİR KEZ DE ASKERDE KONUŞTU

7 yaşına kadar yaşıtları gibi olan Suat Tek, o yaşa geldiğinde ise sebepsiz bir suskunluğa gömüldü. Tek'in bir defa okulda bir defa da askerde konuştuğu belirtildi.

NİKAH MEMURUNA KAĞIDA 'EVET' YAZARAK CEVAP VERDİ

Suat Tek ise durumunu şu şekilde açıklıyor: "Ben de çözemiyorum. Kimseye küs değilim, olumlu biriyim."

İki defa nikah masasına oturan Tek, her ikisinde de nikah memuruna, kağıda 'evet' yazarak cevap verdi.

İletişimini telefona yazdığı cümlelerle sürdüren Tek, kendisine soru sorulduğu zaman telefonuna indirdiği bir aplikasyona cevabını yazarak, karşısındaki kişiye gösteriyor.

"SES TONUNU KİMSE BİLMİYOR"

Hiç kimseyle konuşmayan Suat Tek'in ses tonunu ise kimse bilmiyor.

Suat Tek'in babası Rıdvan Tek, oğlunu çeşitli doktorlara götürdüğünü belirterek, "Bir sorun olmadığını söylediler" dedi.

Suat Tek'in eşi Nagihan Tek ise, eşiyle anlaştıklarını, her şeyi duyduğunu ve yaptığını dile getirdi.

Nagihan Tek, kendisinin konuştuğunu, eşi Suat Tek'in ise telefona yazarak cevap verdiğini, konuşmanın 5-10 dakika sürdüğünü söyleyerek, "Alıştım ben artık, mutluyum" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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