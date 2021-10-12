3600 ek gösterge ile ilgili çalışmalar başladı. Çalışmalar sürerken önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve memur emeklilerini sevindirecek mesajlar geldi. Peki, 3600 ek gösterge maaşları ne kadar etkileyecek? İşte, 3600 ek gösterge ile ilgili yapılan son dakika açıklamalar ve 3600 ek göstergenin maaşlara olası yansıması...

"TAAHHÜDÜMÜZÜN ARKASINDAYIZ!"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ayvalık Vilayetler Evi'nde Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Hizmetçi Eğitim Semineri programında yaptığı konuşmayla 3600 gösterge ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Taahhüdümüzün sonuna kadar arkasındayız diyen Soylu, şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu birtakım ifadeler kullanmış. Polisimizin 3600 meselesi üzerinden güya eleştiri yapacak. 3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür, bu taahhüdümüzün sonuna kadar arkasındayız ve gerçekleştireceğiz. Ve bu sözümüzü yerine getirmek için de sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bundan herhangi bir şekilde sarfınazar etmemiz mümkün değildir."

CUMHURBAŞKANI'NDAN 3600 EK GÖSTERGE MESAJI

3600 ek gösterge ile ilgili son açıklama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3600 ek gösterge konusunda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına değinip "Diline 3600 ek göstergeyi dolamış, bu sözü veren biziz. Önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini beyan eden biziz. Bu zat neyi konuşuyor?" dedi.

Peki, 3600 ek gösterge çıktığında emekli aylıkları,ikramiyeler ve memur maaşlarında nasıl bir değişiklik olacak. İşte Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın hesaplamalarıyla 3600 ek gösterge sonrası olası memur maaşları, emekli maaşları ve emekli ikramiyeleri...

EMEKLİ MAAŞLARI EN KADAR ARTACAK?

Halen 4 yıllık üniversite mezunu öğretmenler ve polisler ile 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam – hatipler 3000 ek göstergeye tabiler. Hemşireler ve diğer 4 yıllık üniversite mezunu imam – hatipler ise 2200 ek göstergeye tabi bulunuyorlar.

Otuz yıl hizmeti bulunan 3000 ek göstergeye tabi olanların emekli aylığı 4 bin 270 TL, 2200 ek göstergeye tabi olanların ise 4 bin 150 TL. Bir yıllık hizmet karşılığı ödenen ikramiye tutarı ise sırasıyla 5 bin 132 ve 4 bin 989 TL.

3600 ek gösterge hayata geçtiğinde 30 yıllık hizmeti bulunan öğretmen, polis ve 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam – hatiplerin emekli aylığı yüzde 22.06 oranında (943 TL) artarak 5 bin 213 TL’ye, bir yıllık ikramiye tutarı da 6 bin 265 TL’ye yükselecek.

Hemşireler ve diğer imam – hatiplerin emekli aylığı ise yüzde 25.6 oranında (1063 TL) artarak öğretmen ve polisler ile eşitlenecek.

Otuz yıllık hizmet üzerinden bugün emekli olan kişi 3000 ek gösterge ile 153 bin 980 TL, 2200 ek gösterge ile de 149 bin 665 TL emekli ikramiyesi alabiliyor. 3600 ek gösterge geldiğinde aynı hizmet süresine sahip öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin emekli ikramiyeleri 187 bin 962 TL’ye çıkacak. Birinci gruptakilerde 33 bin 982 TL, ikinci gruptakilerde de 38 bin 297 TL artış olacak. Hizmet süresi 30 yılı aşanların emekli ikramiyesi her yıl için 1.132 TL ile 1.276 TL arasında artacak.

2008 SONRASI MEMUR MAAŞLARI EN KADAR ARTACAK?

3600 ek gösterge ile emekli aylıklarında sağlanacak bu artışlardan 30 Eylül 2008 tarihine kadar kamuda çalışmaya başlamış memurlar yararlanacak. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca kamu çalışanları ile diğer özel sektör çalışanları arasında emeklilik bakımından ayrım ortadan kalktığı için 1 Ekim 2008 tarihinden sonra çalışmaya başlamış memurlar 3600 ek gösterge artışından yok denecek kadar az yararlanacaklar.

Çalışmaya 2008 yılında başlayanların emeklilik tarihleri henüz uzak olduğu için şu an sesleri çıkmıyor. Önümüzdeki yıllarda onlardan da itirazlar gelmesi kaçınılmaz görünüyor.