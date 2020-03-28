372 kişiye 'koronavirüs' soruşturması

Adalet Bakanlığı, Cumhuriyet başsavcılıklarınca Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde son iki haftada 372 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi. Soruşturmalar kapsamında işlem yapılan kişilerden 3'ü tutuklandı, 3'ü hakkında iddianame düzenlendi, 21'i hakkında adli kontrole hükmedildi.
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