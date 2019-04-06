Uşak’ta içinde 5 gencin bulunduğu otomobil gölete uçtu. 4 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmayı başarırken, kaybolan bir kirişinin arama çalışmaları sürüyor.

Geçen yıl ağustos ayında 4 kişilik bir aileye mezar olan Uşak Banaz ilçesi Kızılcasöğüt kasabası yakınında bulunan Kızılcasöğüt göletinde yaşanan feci olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, göl kenarına piknik yapmaya gelen gençler havanın kararmasıyla dönüş için yola çıktılar.

Emre Taşkın'ın kullandığı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu göl kenarındaki yoldan çıkarak göletin sularına gömüldü. Otomobilde bulunan 4 kişi kendi imkanlarıyla bir şekilde kurtulmayı başarırken aracı süren arkadaşları Emre Taşkın’ın sudan çıkmadığını fark ettiler.

EMRE TAŞKIN ARANIYOR

Olay yerine 112 acil yardım ekipleri, jandarma, itfaiye ve afat ekipleri gelirken kaybolan genci bulmak için hummalı bir çalışma başlatıldı. Uşak’ta balık adam olmaması nedeniyle arama çalışmalarında yetersiz kalınırken yakın bölgelerden balık adam desteği istenildi. Vinç yardımıyla göletten çıkarılan otomobilin içinde olmayan genci arama çalışmalarını, Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar da çalışmaları yakından takip etti. Genci arama çalışmaları devam ediyor.

Göletin sularına gömülen araçtan çıkmayı başaran diğer 4 kişi Banaz Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

4 KİŞİLİK AİLEYE MEZAR OLMUŞTU

Kızacasöğüt beldesinde bulunan sulama göletinde, geçen ağustos ayında bir otomobilin gölete uçması sonucu 4 kişi boğularak hayatını kaybemişti. Kazada ölenlerin hepsi aynı ailedendi. Meydana gelen elim olayda sürücü Ramazan Yanar, ablası Ummahan Karacan (61),annesi Nazmiye Yanar (80),yengesi Gönül Yanar (48) hayatını kaybetti. Kazanın gölet kenarında piknik için kendilerine yer arayan ailenin dik yokuşu çıkarken otomobilin geri kayması sonucu meydana geldiği ifade edilmişti.