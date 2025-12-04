Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 4 Aralık Resmi Gazete alınan kararları neler? Bugün Resmi Gazete'de neler var?

        Bugün Resmi Gazete'de neler var? 4 Aralık Resmi Gazete kararları

        4 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Bugünkü sayıda, çeşitli bakanlıklar tarafından alınan kararlar, yönetmelik değişiklikleri ve yeni tebliğler yer alıyor. Birçok başlıkta yapılan düzenlemeler kamuoyuna duyuruldu. İşte 4 Aralık Resmi Gazete kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2025 - 00:24 Güncelleme: 04.12.2025 - 00:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye'nin gündemini etkileyen kritik düzenlemeler, 4 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete ile resmiyet kazandı. Yönetmeliklerden tebliğlere, alınan kararlarla birlikte pek çok alanda önemli değişikliklere gidildi. Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazetede yayımlandı İşte ayrıntılar...

        2

        HAKİM VE SAVCI ATAMALARI RESMİ GAZETEDE!

        Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), 1204 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 147 idari yargı hakim adayının atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, 1204 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 147 idari yargı hakim adayı, 2 Aralık'ta yapılan ad çekme sonucu HSK tarafından atandı. Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.

        3

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        ATAMA KARARLARI

        –– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları

        YÖNETMELİKLER

        –– Emniyet Genel Müdürlüğü Adına Polis Akademisi Başkanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında Eğitim-Öğretim Gören Öğrencilerden Alınacak Tazminata Dair Yönetmelik

        –– Gazi Üniversitesi Kaynak ve Birleştirme Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

        YARGI BÖLÜMÜ

        ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

        –– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2021/16 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/46 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2021/25 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/47 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2021/45 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/48 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2021/66 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/49 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2022/78 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/50 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2022/52 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/51 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2023/31 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/52 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 17/4/2025 Tarihli ve 2021/20360 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 15/5/2025 Tarihli ve 2021/142 Başvuru Numaralı Kararı

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlanları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Hiçbir yere gitmiyoruz"
        "Hiçbir yere gitmiyoruz"
        "Savaşın coğrafyası yaygınlaşıyor"
        "Savaşın coğrafyası yaygınlaşıyor"
        Trabzonspor Türkiye Kupası'nda turladı!
        Trabzonspor Türkiye Kupası'nda turladı!
        Ukrayna'ya 140 milyar euro kredi planı
        Ukrayna'ya 140 milyar euro kredi planı
        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon F.Bahçe!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon F.Bahçe!
        Barın Boyun ve Daltonlar çetelerine iddianame!
        Barın Boyun ve Daltonlar çetelerine iddianame!
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i netleşiyor!
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i netleşiyor!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Serdal Adalı'dan PFDK sevkine sert tepki!
        Serdal Adalı'dan PFDK sevkine sert tepki!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        3 yıldır mali kar yok
        3 yıldır mali kar yok
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Platonik âşık
        Platonik âşık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"