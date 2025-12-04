Bugün Resmi Gazete'de neler var? 4 Aralık Resmi Gazete kararları
4 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Bugünkü sayıda, çeşitli bakanlıklar tarafından alınan kararlar, yönetmelik değişiklikleri ve yeni tebliğler yer alıyor. Birçok başlıkta yapılan düzenlemeler kamuoyuna duyuruldu. İşte 4 Aralık Resmi Gazete kararları...
Türkiye'nin gündemini etkileyen kritik düzenlemeler, 4 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete ile resmiyet kazandı. Yönetmeliklerden tebliğlere, alınan kararlarla birlikte pek çok alanda önemli değişikliklere gidildi. Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazetede yayımlandı İşte ayrıntılar...
HAKİM VE SAVCI ATAMALARI RESMİ GAZETEDE!
Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), 1204 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 147 idari yargı hakim adayının atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 1204 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 147 idari yargı hakim adayı, 2 Aralık'ta yapılan ad çekme sonucu HSK tarafından atandı. Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARLARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları
YÖNETMELİKLER
–– Emniyet Genel Müdürlüğü Adına Polis Akademisi Başkanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında Eğitim-Öğretim Gören Öğrencilerden Alınacak Tazminata Dair Yönetmelik
–– Gazi Üniversitesi Kaynak ve Birleştirme Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2021/16 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/46 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2021/25 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/47 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2021/45 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/48 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2021/66 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/49 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2022/78 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/50 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2022/52 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/51 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2023/31 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/52 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 17/4/2025 Tarihli ve 2021/20360 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 15/5/2025 Tarihli ve 2021/142 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri