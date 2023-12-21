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        Haberler Gündem Trafik 4 at öldü, 5 kişi yaralı

        Mardin'de yola çıkan 4 at öldü, araçtaki 5 kişi yaralı

        Mardin'de otomobilin yolda çarptığı 4 at öldü, kazada araçtaki 1 yaşındaki bebekle birlikte 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 11:32 Güncelleme: 21.12.2023 - 11:32
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        4 at öldü, 5 kişi yaralı
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        Mardin'in Dargeçit ilçesi kırsal Bahçebaşı Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen kazada, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yola çıkan atlara çarptı.

        Kazada otomobildeki Abdullah B. (29), Mahsum S. (28), Ercan Ç. (25), Hatice Ç. (24) ve Muhammed Ç. (1) yaralandı, 4 at öldü.

        İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        Ölen atlar belediye ekiplerince yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #dargeçit
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