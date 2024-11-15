4 ay arayla ağabey ile kardeşi dehşet saçtı! Sevdikleri genç kadınları vurup hayatlarına son verdiler! Elazığ'da bir yerel televizyonda muhabir olan 25 yaşındaki kız arkadaşı Semra Demirelli'yi ensesinden vurup ağır yaralayan 26 yaşındaki Vahap Selim Çetin, aynı silahla canına kıymak istedi. Ağır yaralanan Çetin, kaldırıldığı hastanede öldü. Genç kadının ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Ayrıca Vahap Selim Çetin'in, temmuz ayında Hazar Gölü kıyısında bir aracın içinde kız arkadaşı 29 yaşındaki Rukiye Yıldırım'ı öldürüp hayatına son veren 29 yaşındaki Halil Çetin'in kardeşi olduğu öğrenildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.11.2024 - 14:44 Güncelleme: 15.11.2024 - 14:44 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL