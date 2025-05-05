4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak?
TÜİK'in Nisan ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte 2025'in ilk dört ayına ait enflasyon farkı netleşti. Bu gelişmeyle birlikte milyonlarca memur ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı hesaplanmaya başlandı. Peki, açıklanan rakamlara göre memurlar ve emekliler ne kadar zam alacak? İşte Nisan enflasyon verisi sonrası oluşan 4 aylık enflasyon farkı ile emekli ve memur maaş zammı detayları...
TÜİK, Nisan enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece Ocak-Nisan arası 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. Böylece memur ve SSK ile Bağkur emeklilerinin maaş zammı da netleşmeye başladı. Peki, 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu ve buna göre memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? İşte, 4 aylık enflasyon farkına dair detaylar...
NİSAN ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!
2025 Nisan ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon, nisanda aylık bazda yüzde 3,00 olurken yıllık bazda yüzde 37,86 oldu.
4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu’nun nisan ayı enflasyon verileriyle birlikte emekli aylıkları ve memur maaşlarında enflasyon farkı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında dört aylık enflasyon farkı yüzde 13,36 olarak gerçekleşti.
4 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Memur maaşlarında enflasyon farkı yüzde 6,94 oldu. Mayıs ve haziran ayında enflasyon sıfır olsa bile memur maaşlarında yüzde 12,29 oranında zam yapılacak.
4 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE SSK BAĞKUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında dört aylık enflasyon farkı yüzde 13,36 olarak gerçekleşti.