Batman'da su altında kalacak 3 bin 500 nüfusa sahip Hasankeyf'in tarihi ve kültürel varlıklarıyla 3 kilometre uzaklıktaki yeni yerleşim alanına taşınması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Tarihin, çevresel ve kültürel değerlerin korunarak gelecek nesillere aktarılması için yürütülen çalışmalar kapsamında ilçedeki tarihi eserler, Yeni Kültürel Park Alanı'na bir bir naklediliyor.

TARİHİ ESERLER BİR BİR TAŞINIYOR

AA'da yer alan habere göre Türkiye'de geçen yıl ilk defa uygulanan projeyle Zeynel Bey Türbesi'nin baraj gölü alanından çıkarılarak Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na getirilmesinin ardından İmam Abdullah Türbesi, Artuklu Hamamı ve Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı da başarılı bir şekilde taşındı.

Süleyman Han tarafından 1407 yılında inşa ettirilen Süleyman Han Camii'nin 36 metre yüksekliğindeki minaresinin taşlarının söküm işlemi tamamlandı. Caminin tarihi kapı ve çeşmesi ise bütün olarak taşınacak. Minarenin Yeni Kültürel Park Alanı'ndaki birleştirme işlemi ise yıl sonuna kadar tamamlanacak.

ESERLER ARASINDAKİ EN AĞIR YAPI

Er-Rızk, Eyyubi ve Koç camileri için koruma ve taşıma çalışmalarıyla ilgili süreç devam ediyor. Bu kapsamda, kesin inşa tarihi bilinmeyen, yapı bezemesi ve planıyla 14. yüzyıl sonu 15. yüzyıl başlarında inşa edildiği tahmin edilen eserler arasındaki en ağır yapı olan Eyyubi (Kızlar) Camisi de taşınacak. Tarihi camide arkeolojik kazı çalışmalarının yanı sıra taşınma için güçlendirme çalışmaları başlatıldı.

YAPILAN KÖPRÜ 12 MENFEZDEN OLUŞUYOR

İki parça halinde kendinden tahrikli modüler sistem (SPMT) ile taşınacak 4 bin 600 tonluk tarihi cami için Dicle Nehri üzerinde 104 metre uzunluğunda, 12 menfezden oluşan köprü yapıldı. Köprünün yapımında 3 bin 200 metreküp C45 beton ile 850 ton demir kullanıldı. DSİ 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, sadece baraj yapmadıklarını belirterek, aynı zamanda tarihi ve kültürel değerleri de koruma altına aldıklarını söyledi.

EYYUBİ CAMİ İKİ PARÇA HALİNDE TAŞINACAK

Eyyubi Camii'nin taşınacak eserler arasında en ağır yapı olduğunu dile getiren Kösalı, "Ana yapıyı iki parça olarak taşıyacağız. En ağır yapılarımız bunlar. Taşınacak parçalardan biri 2 bin 500 ton, diğeri 2 bin 100 ton. Bunlarla beraber duvarları da ayrı ayrı taşıyacağız" dedi.

KAZI ÇALIŞMALARI 3-4 AY SÜRECEK

Çalışmalar kapsamında camide arkeolojik kazı ve güçlendirme çalışmalarının yürütüldüğünü anlatan Kösalı, kazıların 3-4 ay sürmesinin beklendiğini aktardı. Kösalı, bununla beraber taşıma yollarını da tamamlayacaklarını ifade ederek, taşıma yollarının tamamlanmasıyla eseri, SPMT ile Dicle Nehri üzerindeki köprüden yeni yerine ulaştıracaklarını kaydetti.

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