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4 cihaza bağlı yaşayan SMA'lı Yaren'in babası: 1 lira bile umudumuz

Tekirdağ'da SMA Tip 1 hastası Yaren Belli (3,5), evinde 4 cihaza bağlı olarak yaşam mücadelesi veriyor. Bugüne kadar 3 kez kalbi duran ve yaşama tutunan Yaren'in, valilik izniyle başlatılan yardım kampanyasında yüzde 37 oranına ulaşıldı. Yaren'in babası Gökhan Belli (26), "Bu zorlu süreçte çok talihsiz olaylar yaşıyoruz. Yaren'in şu ana kadar 4 tane yardım kumbarası çalındı. Kumbaralarımızı çalmayın, 1 lira bile umudumuz" dedi

4 cihaza bağlı yaşayan SMA'lı Yaren'in babası: 1 lira bile umudumuz
4 cihaza bağlı yaşayan SMA'lı Yaren'in babası: 1 lira bile umudumuz
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DHA

Tekirdağ'da yaşayan oto tamircisi Gökhan Belli ile ev hanımı Fatma Belli'nin (23) kızları Yaren'e, henüz 5 aylıkken geçirdiği rahatsızlık sonucu götürüldüğü hastanede SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Ailesi, Yaren'in tedavi giderlerini karşılamak için valilik izniyle yardım kampanyası başlattı. İlk teşhis konulduğunda hastanede 7 ay yoğun bakımda kalan Yaren, şimdi evinde 4 cihaza bağlı olarak yaşıyor.

Fatma Belli, "Bu kampanyada herkesin yardımına ihtiyacımız var. Yaren, bizim tek evladımız, onun yaşamasını, onun rahat nefes almasını istiyoruz. Onu cihazsız bir şekilde görmek istiyoruz. Lütfen, buradan sesimi duyan herkese yalvarıyorum. Elinden tutsunlar, Yaren'e umut olsunlar. Yaren'in de yaşıtları gibi yürümeye, koşmaya, rahat nefes almaya hakkı var" dedi.

"3 KEZ KALBİ DURMASINA RAĞMEN HAYATA SIMSIKI SARILIYOR"

Gökhan Belli, valilik izniyle başlattıkları kampanyalarının ilk yılının bittiğini, ikincisinin bitmesine 200 gün kaldığını söyledi.

Kampanyada 3'üncü kez valilik izninin bulunmadığını söyleyen Belli, "Kampanyamızda bağış oranı şu anda yüzde 37'de bulunuyor. Çocuğumuzun tedavisi için Dubai'den teklif aldık. Bize çocuğun kilo sınırının 13,5 kilo olduğunu söylediler. Yani 13,5 kiloyu geçmemesi lazım, Yaren'in şu anda 700 gram kilo kriteri kaldı. Biz çoğu zaman evladımızı aç yatırıyoruz. En çok zorumuza giden şey tedavisi var ama bizim de desteğe ihtiyacımız var. Kızımız 4 ayrı makineye bağlı olarak yaşıyor. Mesela elektrik kesiliyor, bizim ödümüz kopuyor. Acaba ne zaman gelecek? Acaba şarjı ne kadar dayanacak? İnsan gece kalktığında evladım nefes alıyor mu, almıyor mu diye bakar mı? Biz her 30 dakikada bir kalkıp evladımın nefesini kontrol ediyoruz. 'Makine arızalandı mı acaba' diye hep korkuyla, tedirginlikle yaşıyoruz. Yaren'i bir gün kucağımda severken, kalbi durdu. Bugüne kadar 3 kez kalbi durmasına rağmen hayatta sımsıkı sarılıyor" diye konuştu.

"UMUDUMUZU ÇALIYORLAR"

Gökhan Belli, kızı için düzenlenen kampanyaya destek verenlerin iş yerlerindeki yardım kumbaralarının hırsızlar tarafından çalındığını belirterek, "Bu zorlu süreçte çok talihsiz olaylar yaşıyoruz. Kumbaralarımız çalınıyor, Yaren'in şu ana kadar 4 tane yardım kumbarası çalındı. Çocuğum için 10 yaşındaki çocuğun 1 TL'sini istiyorum. Kumbaralarımızı çalmayın 1 lira bile bizim umudumuz. Evladım için, kumbarada çıkan miktar da umut, umudumuzu çalıyorlar. Şu anda tek hedefim evladımı ayakta tutmak, herkesin desteğine ihtiyacımız var" dedi.

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