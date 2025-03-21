Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 4 çocuk annesi Leyla Koca'yı katleden kocası için istenen ceza belli oldu | Son dakika haberleri

        4 çocuk annesi Leyla'yı kaçmaya çalışırken katletmişti... İstenen ceza belli oldu!

        Bursa'da, tartıştıkları sırada otomobilden inip, kaçmaya başlayan 4 çocuk annesi 45 yaşındaki eşi Leyla Koca'yı, sokak ortasında 4 bıçak darbesi ile öldüren 56 yaşındaki Hakkı Koca için istenen ceza belli oldu. İşte savcının, mütalaasında talep ettiği ceza...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 14:00 Güncelleme: 21.03.2025 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        4 çocuk annesi Leyla'yı katleden kocası için istenen ceza belli oldu!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'da olay, 31 Ağustos 2023'te Osmangazi ilçesi Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobille seyir halinde olan Leyla-Hakkı Koca çifti arasında tartışma çıktı.

        KAÇAN EŞİNİ 4 KEZ BIÇAKLADI

        DHA'daki habere göre Sanayi Caddesi'nde Hakkı Koca'nın (56) aracını yavaşlatmasını fırsat bilen Leyla Koca (45) otomobilden inip, kaçtı. Peşinden koşan Hakkı Koca, cebinden çıkardığı bıçakla eşini 4 yerinden yaraladı.

        4 ÇOCUN ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ

        O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan 4 çocuk annesi Leyla Koca yaşamını yitirdi, çevredekilerin etkisiz hale getirdiği Hakkı Koca ise polis tarafından yakalandı.

        TV'DE EŞİNİN ÜZERİNE YÜRÜMÜŞ

        Hakkı Koca'nın, cinayetten 3 ay önce eşi ile çıktığı bir televizyon programında aralarında yaşanan tartışma sonrası stüdyoyu terk ederken, kendisine, "O arsayı sana vermiyorum" diyen Leyla Koca’ya, "Dengesiz konuşma" diyerek çıkışıp, üzerine yürüdüğü görüntüler ortaya çıktı.

        İLK İFADEDE 'İHANET' SUÇLAMASI

        Emniyetteki ilk ifadesinde, "Eşimin M.Z. ile ilişkisi vardı. Olay günü otomobilde bu nedenle aramızda tartışma çıktı. Bana hakaret edince sinirlendim. Araçtan inip, koşmaya başlayınca peşinden gidip kendisini yakaladım, sonrasını hatırlamıyorum" dedi. Mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

        HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

        Savcılık soruşturması sonrası hakkında Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Hakkı Koca'nın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık, taraf avukatları ile Leyla Koca'nın yakınları katıldı.

        "LEYLA'YI TASARLAYARAK ÖLDÜRMEDİM"

        Savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıklayarak, daha önceki ifadesinde, "Leyla'yı tasarlayarak öldürmedim. Onun davranışları cinnet getirmeme sebep oldu. Yüzüme tükürerek, 'Sen adam mısın?' dedi ve suratıma telefon fırlattı. Aracı yolun kenarına çekerek bu olayı gerçekleştirdim. Pişmanım" diyen Hakkı Koca hakkında 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

        Mahkeme heyeti karar vermek için duruşmayı ertelerken, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Leyla Koca
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        Tüfekle balkona çıkmıştı... İkna etmeye çalışan öldü!
        Tüfekle balkona çıkmıştı... İkna etmeye çalışan öldü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Oğlu öldürülen anne duruşmada sanığı savundu: Katili o değil!
        Oğlu öldürülen anne duruşmada sanığı savundu: Katili o değil!
        Hava temizleyiciler gerçekten işe yarıyor mu?
        Hava temizleyiciler gerçekten işe yarıyor mu?
        Montella ile ilkler devam ediyor
        Montella ile ilkler devam ediyor
        "Bu fiyatlar pestisit kalıntı problemini artırır"
        "Bu fiyatlar pestisit kalıntı problemini artırır"
        Genç anne dehşeti yaşadı... Bebeğini emzirirken bıçaklandı!
        Genç anne dehşeti yaşadı... Bebeğini emzirirken bıçaklandı!
        Para musluğunu kıstı
        Para musluğunu kıstı
        Olay anı kamerada! Eski ve yeni yönetimin site kavgası!
        Olay anı kamerada! Eski ve yeni yönetimin site kavgası!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        "A Ligi'nde olmak çok önemli!"
        "A Ligi'nde olmak çok önemli!"
        Çatıdan düşmüşlerdi... Baba ile oğlunu öldüren ısrar!
        Çatıdan düşmüşlerdi... Baba ile oğlunu öldüren ısrar!
        Sonunda boşandılar
        Sonunda boşandılar
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        Eva Green ile çalışmayı istemişti