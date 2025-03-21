Bursa'da olay, 31 Ağustos 2023'te Osmangazi ilçesi Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobille seyir halinde olan Leyla-Hakkı Koca çifti arasında tartışma çıktı.

KAÇAN EŞİNİ 4 KEZ BIÇAKLADI DHA'daki habere göre Sanayi Caddesi'nde Hakkı Koca'nın (56) aracını yavaşlatmasını fırsat bilen Leyla Koca (45) otomobilden inip, kaçtı. Peşinden koşan Hakkı Koca, cebinden çıkardığı bıçakla eşini 4 yerinden yaraladı.

4 ÇOCUN ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan 4 çocuk annesi Leyla Koca yaşamını yitirdi, çevredekilerin etkisiz hale getirdiği Hakkı Koca ise polis tarafından yakalandı.

TV'DE EŞİNİN ÜZERİNE YÜRÜMÜŞ Hakkı Koca'nın, cinayetten 3 ay önce eşi ile çıktığı bir televizyon programında aralarında yaşanan tartışma sonrası stüdyoyu terk ederken, kendisine, "O arsayı sana vermiyorum" diyen Leyla Koca’ya, "Dengesiz konuşma" diyerek çıkışıp, üzerine yürüdüğü görüntüler ortaya çıktı.

İLK İFADEDE 'İHANET' SUÇLAMASI Emniyetteki ilk ifadesinde, "Eşimin M.Z. ile ilişkisi vardı. Olay günü otomobilde bu nedenle aramızda tartışma çıktı. Bana hakaret edince sinirlendim. Araçtan inip, koşmaya başlayınca peşinden gidip kendisini yakaladım, sonrasını hatırlamıyorum" dedi. Mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI Savcılık soruşturması sonrası hakkında Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Hakkı Koca'nın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık, taraf avukatları ile Leyla Koca'nın yakınları katıldı.