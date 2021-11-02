İHA

Türkiye'nin üretim ve ihracat odaklı çalışan sektörleri toplam ihracata daha fazla katkı sunmak için çözüm arayışında. Geçen yıl 8,2 milyar dolar ihracat gerçekleştiren hırdavat sektörü 'kolektif' yaklaşım ile alt sektörlerin çatı STK'larda daha güçlü temsil edilmesi gerektiğini düşünüyor. 1 yılı aşkın süredir Türkiye'nin önde gelen ihracatçı alt sektör temsilcileri ile 'Dernekler Buluşmaları' düzenleyen Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD), geçen yılı 1,5 milyar dolar ihracatla kapatan ARMATÜR Derneği, yine geçen yıla 2,5 milyar dolarla imza atan Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) ve 200 milyon dolar ihracatı bulunan Mobilya Aksesuar Derneği (MAKSDER) ile bir araya geldi. Dört ihracatçı sektörün ortak talebi, çatı STK'larda ve ihracatçı birliklerinde daha iyi ve güçlü temsil edilmek yönünde oldu.

"SEKTÖR KOMİTELERİ KURULMALI"

HISİAD Başkanı Çetin Tecdelioğlu, "Bu ülkenin sanayicileri olarak katma değeri yüksek ihracatı nasıl gerçekleştiririz sorusunun yanıtını arıyoruz. Bana göre alt sektörler olmadan bunu gerçekleştiremeyiz. TOBB, İSO, İTO ve TİM bünyesindeki ihracatçı birliklerinde çok daha iyi ve daha güçlü temsil edilmeliyiz. Bunun yolu 'Sektör Komiteleri' kurmaktan geçiyor. Sadece hırdavat sektörünün dünyadaki büyüklüğü 500 milyar dolar. Pandemi yılını 8,2 milyar dolar ihracatla kapattık. 800 bine yakın çalışanımızla çok büyük bir aileyiz. İhracat birim değerimiz 5 dolar seviyelerinde. Avrupa'da bu rakam 10 dolar. Gidilecek daha çok yolumuz var. Çatı STK'larda daha güçlü temsil edilirsek bu yolu kısa zamanda alabiliriz." dedi.

"İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN TEMELİNİ ALT SEKTÖRLER OLUŞTURUYOR"

ARMATÜR Derneği Başkanı Gökhan Turhan ise, "Bu durum bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri. Birçok sektör ihracatını farklı birliklerin çatısı altında yapıyor. 2020’yi 1,5 milyar dolar ihracatla kapatan Armatür sektörü de aynı durumundan muzdarip. Bizim ihracatçımız Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği, İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği ve Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri'ne dağılmış durumda. Tek bir çatı altında toplanamadığımız için de temsil gücümüz zayıf kalıyor. Halbuki çatı birliklerin temelini bizim gibi alt sektörler oluşturuyor. Her birlikte uzun yıllardır maalesef sadece birkaç alt sektöre ağırlık veriliyor.

Bu destek alan sektörler de nedense başkanlarının mensubu olduğu sektörler oluyor. Bu durumun artık değişmesi gerektiğini hepimiz biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"STK'LAR İŞ DÜNYASININ SİNİR UÇLARI GİBİDİR"

Geçen yılı 2,5 milyar dolar ihracatla kapatan ev ve mutfak eşyaları sektörünün çatı derneği EVSİD'e göre ise temsil yapısı ile ilgili sürdürülebilir bir sistemin oluşturulması gerekiyor. EVSİD Başkanı Talha Özger konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Sivil toplum kuruluşları iş dünyasının sinir uçları gibidir. Sürekli sanayici ve ihracatçıların nabzını yoklayarak piyasadaki gelişmeleri, varsa problemleri zamanında görmemizi sağlar. Örgütsel birlikteliği başarılı olan sektörler diğerlerine göre daha öne geçer.

Bu nedenle bizlerin bir şekilde ağaç yapısını iyi oluşturmamız gerekiyor. En altta meslek örgütleri, onun üzerinde daha geniş yelpazede faaliyet gösteren odalar ve birlikler, en tepede de Bakanlıkları düşünelim. Bir Bakanlığın odalar ve birlikler kadar, onların da meslek örgütleri kadar sanayicinin yanına inmesi çok mümkün olamıyor. Bu, çok da doğal aslında. Bu açıdan meslek örgütlerinin ve derneklerin desteklenmesi ve çatı STK'larda güçlü bir şekilde temsil edilmeleri kritik önem arz ediyor."

MAKSDER Başkan Vekili Mustafa Keten ise, ihracatın gerçek kahramanlarının alt sektörler olduğunu ve çatı STK'larda temsiliyet özelinde yeni bir yapının kurulması gerektiğini vurguladı.