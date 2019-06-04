Tek tek bayramlaşarak şeker dağıttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

4 eş, 56 çocuk, 300 torun... Bayramını kutlamak için sıraya girdiler

İHA

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Hamo ağa olarak bilinen İlçe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Arslan’ın 300 torunu, uzun kuyruk oluşturarak dedelerinin Ramazan Bayramı’nı kutlayıp şekerlerini aldı.

Tek tek bayramlaşarak şeker dağıttı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 4 eşi, 56 çocuğu olan ve 300’den fazla torunu bulunan Hamo ağa lakaplı Mehmet Arslan, torunlarıyla bayramlaştı. Bayramlaşma esnasında evinin önünde uzun kuyruk oluşan Hamo ağa, ailesiyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığı.

 

Bayram namazıyla beraberinde köydeki evleri tek tek dolaşarak ve daha sonrada kabir ziyaretlerinde bulunan Mehmet Arslan, sıraya giren torunlarıyla tek tek bayramlaşarak şeker dağıttı.

Torunlarının kendisinin bayramını kutladığı Hamo ağa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bayramını kutlayarak çocukları ve 300 torununun ölüme kadar devletin yanında olduğunu söyledi. Arsalan, “Bugün bayram günü, 300 torunum ile bayramlaştık, çok mutluyuz. Çocuklarım ve torunlarım ile burada bayramlaşmaktan mutluyum Allah onlara nice bayramlar görmek nasip etsin, onları bağışlasın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bayramını kutluyorum, Allah onun yardımcısı olsun, hepimiz beraberiz. Ben, çocuklarım ve torunlarım ölüme kadar Cumhurbaşkanın yanındayız, Allah yardımcısı olsun” dedi.

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İçerisinde yüklü para bulunan çantasını mezarlıkta düşürdü
GÜNDEMİçerisinde yüklü para bulunan çantasını mezarlıkta ...
Son dakika itirafı: O iğrenç iddia yalan çıktı
GÜNDEM"Amacımız öldürmek değildi!"
Ecrin Kurnaz olayında son dakika gelişmesi! Ecrin bebek son durum
GÜNDEMEcrin'i arama çalışmaları sona erdi
MSB: Pençe Harekatı'nda 34 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEMPençe Harekatı'nda sıcak gelişme
Çocuklarının önünde... Kardeşinin bıçakladığı ağabey öldü!
GÜNDEMKardeşi bıçaklayarak öldürdü!
Ramazan Bayramı tatilinin ilk üç gününde 32 ölü, 233 yaralı!
GÜNDEMTrafik terörü: 3 günde 32 ölü!
Son dakika: Bayram sabahı vahşet! Barışmaya gitti, katletti
GÜNDEMBayram sabahı kadın cinayeti
Pisuvar TDK: Pisuvar diye mi yazılır? Psuvar diye mi yazılır?
GÜNDEMPisuvar nasıl yazılır?
Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? Hangi güne denk geliyor? 2019 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak
GÜNDEMKurban Bayramı ne zaman başlıyor?
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pençe' için zafer duası
GÜNDEMErdoğan'dan askerlere telefon

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X