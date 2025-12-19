Habertürk
        Haberler Dünya 4 Filistinli yaralandı | Dış Haberler

        4 Filistinli yaralandı

        İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'de düzenlediği saldırı sonucu 4 Filistinli yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 20:34 Güncelleme: 19.12.2025 - 20:34
        4 Filistinli yaralandı
        İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze şehrinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nde bulunan bir barınma merkezini hedef aldığı topçu saldırısında 4 Filistinliyi yaraladı.

        Sağlık yetkilileri AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail'in, Filistinlilerin barınak olarak kullandığı "Gazze Şehitleri" okulunu hedef aldığı topçu bombardımanında yaralanan 4 Filistinlinin Gazze şehrinin merkezindeki Baptist Hastanesine getirildiğini söyledi.

        Sağlık yetkilileri, yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi vermedi.

        Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek 11 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda 395’ten fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 1088 kişi yaralandı.

        ​​​​​​Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

        ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

        Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanmış, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

        İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hatta" çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.​​​​​​​

