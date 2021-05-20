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Martı Adası, binlerce kuşa ev sahipliği yapıyor

Tunceli'deki Keban Baraj Gölü'nde her yıl binlerce kuşa ev sahipliği yapan Martı Adası'nda, kuluçka dönemi sona erdi. Güzelliğiyle hayran bırakan adada, şimdilerde yumurtadan çıkan martı ve balıkçıl kuşların cıvıltısı duyuluyor. Adaya adım atanların yumurta ve martılara zarar vermemek için dikkatli olmaları gerekiyor

4 hafta sürüyor... Adaya adım atanlar dikkat! - Haberler
4 hafta sürüyor... Buraya adım atanlar dikkat!
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DHA

Elazığ ile Tunceli sınırını belirleyen 675 kilometrekarelik Keban Baraj Gölü’ndeki Martı Adası, her yıl binlerce kuşa ev sahipliği yapıyor.

DHA'nın haberine göre ismini ev sahipliği yaptığı binlerce martıdan alan ada, doğal güzelliği ve kuş sesleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Adada üreye martıların dal parçalarından yapıkları her yuvada, genellikle 5 yumurta yer alıyor.

Yaklaşık 4 haftalık kuluçka döneminin sonunda martılar yumurtalardan çıkıyor. Martıların adanın üzerinde uçmasıyla, ortaya doyumsuz manzaralar çıkıyor.

'KUŞLARIN KONAKLAMA YERLERİ'

Adaya gitmek isteyen vatandaşlar, Pertek Feribot İskelesi’ndeki balıkçı teknelerini kullanıyor.

Bölge halkından Serhat Yıldız, martıların her mevsim bu adada olduğunu belirterek, "Şu anda bulunduğumuz adanın en büyük özelliği, martı ve balıkçıllara ev sahipliği yapması. Martılar ile balıkçıl kuşlar, kuluçka ve yumurtlama dönemini yılda iki kez burada gerçekleştiriyor. Burada gerçekleştirmelerinin sebebi, insan elinin değmemesidir. Su ne kadar yükselirse yükselsin ada su altında kalmıyor. Bu konum itibariyle gezilecek ve görülmesi gereken yerler arasında. Feribot geçişlerinde simit ve bisküvi attığımız o martılar, aslında yuva olarak burada konuşlanıyor. Sadece besin kaynaklarını su üzerinde ve feribot güzergahında sağlıyorlar. Ama genelde konaklama yerleri burasıdır. Yaz, kış buradalar. Burada binlerce martı var. Bu nedenle buraya Tunceli’nin kuş cenneti diyebiliriz. Şu an yumurtlama dönemi. Adaya adım attığınız taktirde, ya sağınızda, solunuzda mutlaka yumurtaya ve yavru martıya denk geliyorsunuz. Bu da adanın ne kadar yüksek oranda martı tarafından kullanıldığını gösteriyor" diye konuştu.

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