Süper Loto 4 Haziran çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi her hafta Perşembe günleri saat 21.15'te yapılıyor. Süper Loto çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Yaklaşık 15 - 20 dakika içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi sitesinde ilan ediliyor. İşte, 4 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

MPİ SÜPER LOTO SONUÇLARI 4 HAZİRAN 2020: 2-24-28-35-44-48

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

MPİ SÜPER LOTO SONUÇLARI 28 MAYIS 2020: 3-16-26-34-38-43

Süper Loto oyununun 658. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 813 bin 679 lira 2 kuruşluk ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 73 kişi 6 bin 191 lira 65'er kuruş, 4 bilen 3 bin 309 kişi 148 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 61 bin 815 kişi 13 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.