Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel 4 ilde "change araç" operasyonu: 14 zanlı adliyede | Son dakika haberleri

        4 ilde "change araç" operasyonu: 14 zanlı adliyede

        Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen "change araç" operasyonunda "nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve kaçakçılık" suçlarını işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 30 şüpheliden 17'si adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 10:37 Güncelleme: 28.06.2024 - 10:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        4 ilde "change araç" operasyonu: 14 zanlı adliyede
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen "change araç" operasyonunda gözaltına alınan 30 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        İfadeleri alınan 13 şüpheli, emniyetten serbest bırakıldı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen 17 zanlı ise adliyeye gönderildi.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaraları ile orijinal özelliklerinin Bulgaristan'dan getirilen gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 29 araçla "change" yapılıp satıldığı yönündeki bilgi üzerine çalışma başlatılmış, 26 Haziran'da "nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, kaçakçılık" suçlarını işledikleri tespit edilen Samsun'da 22, İstanbul'da 6, Çorum ve Trabzon'da ise 1'er kişi gözaltına alınmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #dolandırıcılık
        #change araç operasyonu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        Türksat 6A fırlatma tarihi belli oldu
        Türksat 6A fırlatma tarihi belli oldu
        Demokratlar aday değiştirecek mi?
        Demokratlar aday değiştirecek mi?
        Gözler FATF kararında! Türkiye gri listeden çıkar mı?
        Gözler FATF kararında! Türkiye gri listeden çıkar mı?
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Ata Emre Akman cinayeti davası başladı!
        Ata Emre Akman cinayeti davası başladı!
        Di Maria'da tek sorun var!
        Di Maria'da tek sorun var!
        Önce silahla vurup sonra otomobille ezmişti! Vahşet davasında istenen ceza!
        Önce silahla vurup sonra otomobille ezmişti! Vahşet davasında istenen ceza!
        Kayısının faydası saymakla bitmiyor
        Kayısının faydası saymakla bitmiyor
        Sayı 10'a ulaştı... O bir kahraman... Cankurtaran Hasan!
        Sayı 10'a ulaştı... O bir kahraman... Cankurtaran Hasan!
        Dünya tetikte: Lübnan'daki son durum
        Dünya tetikte: Lübnan'daki son durum
        7 adımda sivrisineklerden kurtulabilirsiniz!
        7 adımda sivrisineklerden kurtulabilirsiniz!
        2020’den bu yana ilk kez! Biden ve Trump karşı karşıya
        2020’den bu yana ilk kez! Biden ve Trump karşı karşıya
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        Paris Moda Haftası'nda öne çıkanlar
        Paris Moda Haftası'nda öne çıkanlar
        Yeni lastiklerini Avrupa'ya Türkiye'den tanıtacak
        Yeni lastiklerini Avrupa'ya Türkiye'den tanıtacak
        Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara uyarısı!
        Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara uyarısı!
        Ebeveyn izni doğum hızını artırıyor
        Ebeveyn izni doğum hızını artırıyor
        Türkiye gri listeden çıkacak mı?
        Türkiye gri listeden çıkacak mı?
        İran'da oy verme işlemi başladı
        İran'da oy verme işlemi başladı