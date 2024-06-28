4 ilde "change araç" operasyonu: 14 zanlı adliyede

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen "change araç" operasyonunda gözaltına alınan 30 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaraları ile orijinal özelliklerinin Bulgaristan'dan getirilen gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 29 araçla "change" yapılıp satıldığı yönündeki bilgi üzerine çalışma başlatılmış, 26 Haziran'da "nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, kaçakçılık" suçlarını işledikleri tespit edilen Samsun'da 22, İstanbul'da 6, Çorum ve Trabzon'da ise 1'er kişi gözaltına alınmıştı.