4 KASIM REYTİNG SONUÇLARI| Reyting sonuçları 4 Kasım AB ve total sıralama: Güldür Güldür Show, Gönül Dağı ve MasterChef All Star

4 KASIM REYTİNG SONUÇLARI| Reyting sonuçları 4 Kasım AB ve total sıralama: Güldür Güldür Show, Gönül Dağı ve MasterChef All Star

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Reyting sonuçları 4 Kasım Cumartesi sonuçları geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Güldür Güldür Show, Gönül Dağı ve MasterChef All Star öne çıkan yapımların başında yer aldı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

4 Kasım reyting sonuçları AB ve total sıralama: