Reytinglerde Cumartesi yarışı! Hangi yapım kaçıncı oldu? İşte 4 Kasım reyting sonuçları
Reyting sonuçları 4 Kasım Cumartesi günü ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından yakından inceleniyor. Özellikle geçtiğimiz akam prime time'da yayınlanan Güldür Güldür Show, Gönül Dağı ve MasterChef All Star gibi yapımlar reyting sıralamasında öne çıkarken Cumartesi günü yayınlanan diziler de rakiplerini zorladı. İşte 4 Kasım reyting sonuçları...
Reyting sonuçları 4 Kasım Cumartesi sonuçları geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Güldür Güldür Show, Gönül Dağı ve MasterChef All Star öne çıkan yapımların başında yer aldı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
4 Kasım reyting sonuçları AB ve total sıralama:
4 KASIM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 GONUL DAGI
2 KARDESLERIM
3 GONUL DAGI (OZET)
4 KARDESLERIM (OZET)
5 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR
6 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU
7 SHOW ANA HABER
8 GULDUR GULDUR SHOW OZET
9 GULDUR GULDUR SHOW
10 ATV ANA HABER
4 KASIM AB REYTİNG SONUÇLARI
1 GONUL DAGI
2 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR
3 GULDUR GULDUR SHOW OZET
4 GULDUR GULDUR SHOW
5 GONUL DAGI (OZET)
6 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU
7 KANAL D ANA HABER
8 SHOW ANA HABER
9 KARDESLERIM
10 INANILMAZ ORUMCEK ADAM (Y.S)