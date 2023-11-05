Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 4 KASIM REYTİNG SONUÇLARI| Reyting sonuçları 4 Kasım AB ve total sıralama: Güldür Güldür Show, Gönül Dağı ve MasterChef All Star

        Reytinglerde Cumartesi yarışı! Hangi yapım kaçıncı oldu? İşte 4 Kasım reyting sonuçları

        Reyting sonuçları 4 Kasım Cumartesi günü ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından yakından inceleniyor. Özellikle geçtiğimiz akam prime time'da yayınlanan Güldür Güldür Show, Gönül Dağı ve MasterChef All Star gibi yapımlar reyting sıralamasında öne çıkarken Cumartesi günü yayınlanan diziler de rakiplerini zorladı. İşte 4 Kasım reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2023 - 10:54 Güncelleme: 05.11.2023 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Reyting sonuçları 4 Kasım Cumartesi sonuçları geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Güldür Güldür Show, Gönül Dağı ve MasterChef All Star öne çıkan yapımların başında yer aldı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

        4 Kasım reyting sonuçları AB ve total sıralama:

        2

        4 KASIM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        1 GONUL DAGI

        2 KARDESLERIM

        3 GONUL DAGI (OZET)

        4 KARDESLERIM (OZET)

        5 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR

        6 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU

        7 SHOW ANA HABER

        8 GULDUR GULDUR SHOW OZET

        9 GULDUR GULDUR SHOW

        10 ATV ANA HABER

        3

        4 KASIM AB REYTİNG SONUÇLARI

        1 GONUL DAGI

        2 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR

        3 GULDUR GULDUR SHOW OZET

        4 GULDUR GULDUR SHOW

        5 GONUL DAGI (OZET)

        6 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU

        7 KANAL D ANA HABER

        8 SHOW ANA HABER

        9 KARDESLERIM

        10 INANILMAZ ORUMCEK ADAM (Y.S)

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        CHP yeni genel başkanını seçti
        CHP yeni genel başkanını seçti
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        Unutulan kargo fişi yasak aşk vahşetini çözdü!
        Unutulan kargo fişi yasak aşk vahşetini çözdü!
        "Derslik bir yenilgi"
        "Derslik bir yenilgi"
        Hamburg Havalimanı'nda rehine krizi!
        Hamburg Havalimanı'nda rehine krizi!
        Fenerbahçe - Trabzonspor maçı beIN Trio yorumları
        Fenerbahçe - Trabzonspor maçı beIN Trio yorumları
        Aydın'da sel faciası! 2 kişi hayatını kaybetti
        Aydın'da sel faciası! 2 kişi hayatını kaybetti
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında
        Sağanak ve şiddetli rüzgar etkili olacak
        Sağanak ve şiddetli rüzgar etkili olacak
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Fenerbahçe'den 100. yıl koreografisi!
        Fenerbahçe'den 100. yıl koreografisi!
        HPV aşısı için ideal zaman nedir?
        HPV aşısı için ideal zaman nedir?
        Ahmet Selim Kul: Pendik’te başlayan yenilgi
        Ahmet Selim Kul: Pendik’te başlayan yenilgi
        Gelibolu'daki yangın lodosla büyüdü!
        Gelibolu'daki yangın lodosla büyüdü!
        "İlk fırtınada İsmail kaptan dağıldı!"
        "İlk fırtınada İsmail kaptan dağıldı!"