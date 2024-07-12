4. katta yangın çıktı! Alevlerden kaçıyordu!

Adana'da, alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki 9 katlı bir apartmanın 4. katında yangın çıktığı ihbarı üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KOMŞULAR BİRBİRİNE HABER VERDİ AA'da yer alan habere göre bu sırada yangını haber alan bazı apartman sakinleri kafesteki kuşlarıyla binadan uzaklaşırken bazıları da zilleri çalarak komşularını uyandırdı.

AŞAĞI SARKTI BETON ZEMİNE DÜŞTÜ Yangının çıktığı dairede oturan Esalettin Solugan (39) alevlerden ve dumandan korunmak için çıktığı pencereden sarkınca beton zemine düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI Ağır yaralanan Solugan ve dumandan etkilenen Y.M.A. ambulanslarla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Solugan yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Y.M.A'nın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin diğer katlara sıçramadan söndürdüğü yangın sonucu dairede hasar meydana geldi. Apartman sakini Yaşar As, ezan sesine uyandığını, bu sırada çığlık duyduğunu belirtti.