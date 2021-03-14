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Bursa'daki tır faciasının saniyeler öncesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Bursa’da 4 kişinin öldüğü 2’si ağır 34 kişinin yaralandığı kazaya sebep olan tıra ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Faciadan saniyeler önce çekilen görüntülerde rampada freni patlayan tırın son sürat yokuş aşağı indiği anlar arkasından gelen bir başka sürücü tarafından kaydedildi. O anları kaydederken tırın freninin patlamış olabileceğinden bahseden sürücü kendisinin 100 kilometre hızla seyrettiği halde tıra yetişemediğini ve tırın 4'lü flaşörlerini yaktığını anlattı. Kazanın ardından büyük bir şans eseri yara almadan kurtulan tır şoförü Faruk E. de, "Aracımın frenleri patladı. Selektör yapıp kornaya basarak seyrettim. Kırmızı ışık yandığı için araçlar kaçamadı. Çarpmaya engel olamadım. Çok üzgünüm" demişti

4 kişinin öldüğü tır faciasından yeni görüntü! - Haberler
4 kişinin öldüğü tır faciasından yeni görüntü!
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İHA

Bursa-Ankara Karayolu Kestel Barakfakih trafik ışıklarının bulunduğu bölgede geçtiğimiz Cuma akşamı meydana gelen kazada, 06 CHS 523 kupa, 16 AAC 360 dorse plakalı Faruk E. idaresindeki kedi kumu yüklü tır, rampadan indiği sırada fireni boşaldı.

İHA'nın haberine göre, rampadan düzlüğe büyük bir hızla inen tır önce trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı. Önüne kattığı araçlarla karşı şeride geçen tır burada da Ankara istikametine giden araçlara çarptı.

Bariyerleri aşan tır yol kenarındaki şantiye alanında bulunan hafriyat kamyonu ve kamyonete çarparak durabildi. Savaş alanını andıran görüntülerin meydana geldiği kazada 4 kişi ölürken 2’si ağır 34 kişi yaralandı.

"TIRIN KONTROLÜNÜ KAYBEDİNCE ENGEL OLAMADIM"

Kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsü Faruk E., sağlık kontrolünün ardından Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Burada ilk ifadesi alınan Faruk E., üzgün olduğunu söyleyerek, "Rampa aşağı indiğim esnada tırın frenlerinin boşaldığını fark ettim. Önümdeki araç sürücülerinin fark etmesi için selektör yakarak, aralıksız şekilde kornama bastım. O anda kırmızı ışık yandığı için araçlar yolda duruyordu, kaçamadılar. Tırın kontrolünü kaybettiğim için araçlara çarpmaya engel olamadım. Kaza sebebiyle üzgünüm" dedi.

Faruk E., emniyetteki işlemlerinin ardından "Taksirle Ölüme Sebebiyet Vermek" suçundan adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

4 kişinin öldüğü 2’si ağır 34 kişinin yaralandığı kazaya sebep olan tırın yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Faciadan saniyeler önce çekilen görüntülerde Akiniş rampasında freni patlayan tırın son sürat yokuş aşağı indiği anlar arkasından gelen bir başka sürücü tarafından kaydedildi. O anları kaydederken tırın freninin patlamış olabileceğinden bahseden sürücü kendisinin 100 kilometre hızla seyrettiği halde tıra yetişemediğini ve tırın 4'lü flaşörlerini yaktığını anlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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