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Dogecoin'de "Elon Musk" yükselişi! 4 Mayıs Dogecoin kaç TL, kaç Dolar? Dogecoin nedir, neden yükseliyor?

Kripto para piyasasının Bitcoin'den sonra yeni yıldızı Dogecoin oldu. SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın attığı her tweetle değer kazanmaya devam eden Dogecoin'in hızlı yükselişi araştırılıyor. "Dogefather" lakabıyla anılan Elon Musk'ın 8 Mayıs'ta katılacağı şovda Dogecoin'den bahsedeceğinin sinyalini vermesi Dogecoin'i yeniden yükselişe geçirdi. Kripto para Dogecoin kaç Dolar oldu? Dogecoin nedir?

Dogecoin'de

Son zamanların en popüler konularından biri olan kripto paralar ile ilgili her şey merak konusu. Kripto para birimlerine ilginin artması Dogecoin'in de yükselişe geçmesine yol açtı. Elon Musk'ın Twitter paylaşımlarıyla birlikte gündeme gelen Dogecoin 13 Nisan'da tüm zamanların en yüksek çıkışını yaptı. Peki, Dogecoin nedir, nasıl alınır? Kripto para Dogecoin kaç Dolar? Dogecoin neden yükseliyor?

DOGECOİN KAÇ DOLAR? - 4 MAYIS 2021

1 DOGECOİN $0,52982
1 DOGECOİN ₺4,4000

DOGECOİN NEDİR?

Dogecoin (sembolü Ɖ ve D, kısaltma: DOGE) logosunda bir internet fenomeni olan Doge'un esinlendiği Shiba Inu cinsli bir köpek olan, Litecoin tabanlı bir elektronik para birimidir. 8 Aralık 2013 tarihinde başlatılmıştır.

Elon Musk'ın tweetleri Dogecoin'in yükselmesine neden oluyor. DOGE, Musk’ın tweetinden bu yana Nisan ayı içinde neredeyse yüzde 12 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çok yaklaştı.

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