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HaberlerSağlık
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4 Nisan Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı merak ediliyor. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları her gün açıklanıyor. En son Türkiye corona virüs tablosunu vatandaşlar araştırıyor. Peki Corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? 4 Nisan Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

4 Nisan Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 3.445.052'ye yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 32.078 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

4 NİSAN CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

3 NİSAN CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

3 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 249 bin 126 Kovid-19 testi yapıldı, 44 bin 756 kişinin testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 2 bin 231 oldu, 23 bin 214 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 82 bin 676'ya yükseldi.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 21 bin 261 yeni vaka tespit edildi. Ülke geneli kırmızı bölge kapsamına alındı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesindeki 2 eyalette yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının 4. dalgasının başladığını belirterek halkı uyardı. Tedbirlere uyulması konusunda çağrıda bulundu

İngiltere'de Oxford-AstraZeneca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olan 18.1 milyon kişinin 30'unda kan pıhtısı geliştirdiği belirtildi. 7 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi

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