4 Şubat İzmir baraj doluluk oranı: İzmir barajlarının su seviyesi yüzde kaç oldu?
İzmir'de su kıtlığı yaşanırken barajlardaki son durum merak ediliyor. Kentin 13 ilçesinde planlı su kesintileri her gün yapılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta il genelinde yağışların etkili olmasının ardından barajlardaki su seviyelerinde yükseliş olup olmadığı araştırılıyor. Peki, 4 Şubat 2026 İzmir baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte tüm detaylar...
İzmir’de etkili olan yağışların ardından barajlardaki su seviyesi oranı araştırmaları hız kazandı. Kentin su kaynakları olan Güzelhisar, Balçova, Ürkmez, Tahtalı, Alaçatı Kutlu Aktaş ve Gördes Barajlarındaki son durum İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşıldı. Bu kapsamda “4 Şubat Çarşamba İzmir baraj doluluk oranı yüzde kaç?” sorusunun cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...
4 ŞUBAT 2026 İZMİR BARAJ DOLULUK ORANI
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerine göre 4 Şubat 2026 İzmir baraj doluluk oranı yüzde 28,39 olarak kaydedildi.
İZMİR BARAJLARININ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
Güzelhisar Barajı: yüzde 54,28
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: yüzde 36,33
Balçova Barajı: yüzde 36,26
Ürkmez Barajı: yüzde 28,95
Tahtalı Barajı: yüzde 9,61
Gördes Barajı: yüzde 4,88