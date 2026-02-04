İzmir’de etkili olan yağışların ardından barajlardaki su seviyesi oranı araştırmaları hız kazandı. Kentin su kaynakları olan Güzelhisar, Balçova, Ürkmez, Tahtalı, Alaçatı Kutlu Aktaş ve Gördes Barajlarındaki son durum İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşıldı. Bu kapsamda “4 Şubat Çarşamba İzmir baraj doluluk oranı yüzde kaç?” sorusunun cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...