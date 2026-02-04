Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 4 Şubat Çarşamba İzmir baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, İzmir barajlarında son durum ne? Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Güzelhisar, Gördes, Alaçatı barajların son durumu

        4 Şubat İzmir baraj doluluk oranı: İzmir barajlarının su seviyesi yüzde kaç oldu?

        İzmir'de su kıtlığı yaşanırken barajlardaki son durum merak ediliyor. Kentin 13 ilçesinde planlı su kesintileri her gün yapılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta il genelinde yağışların etkili olmasının ardından barajlardaki su seviyelerinde yükseliş olup olmadığı araştırılıyor. Peki, 4 Şubat 2026 İzmir baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2026 - 09:41 Güncelleme: 04.02.2026 - 09:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İzmir’de etkili olan yağışların ardından barajlardaki su seviyesi oranı araştırmaları hız kazandı. Kentin su kaynakları olan Güzelhisar, Balçova, Ürkmez, Tahtalı, Alaçatı Kutlu Aktaş ve Gördes Barajlarındaki son durum İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşıldı. Bu kapsamda “4 Şubat Çarşamba İzmir baraj doluluk oranı yüzde kaç?” sorusunun cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...

        2

        4 ŞUBAT 2026 İZMİR BARAJ DOLULUK ORANI

        İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerine göre 4 Şubat 2026 İzmir baraj doluluk oranı yüzde 28,39 olarak kaydedildi.

        3

        İZMİR BARAJLARININ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

        Güzelhisar Barajı: yüzde 54,28

        Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: yüzde 36,33

        Balçova Barajı: yüzde 36,26

        Ürkmez Barajı: yüzde 28,95

        Tahtalı Barajı: yüzde 9,61

        Gördes Barajı: yüzde 4,88

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        Simit ve ekmek fiyatlarında yeni dönem
        Simit ve ekmek fiyatlarında yeni dönem
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        Trump muhabire tepki gösterdi
        Trump muhabire tepki gösterdi
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        İki kişi hayatını kaybetti! Kar küremesi feci bitti!
        İki kişi hayatını kaybetti! Kar küremesi feci bitti!
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        "Türkiye'de bugüne kadar gördüğümüz en düşük fiyatla elektriği alacağız"
        "Türkiye'de bugüne kadar gördüğümüz en düşük fiyatla elektriği alacağız"
        SGK’dan tecil kolaylığı
        SGK’dan tecil kolaylığı
        İngiltere Kralı'nın kardeşi kraliyet konutundan da taşındı
        İngiltere Kralı'nın kardeşi kraliyet konutundan da taşındı
        Trump ile Petro Beyaz Saray'da ilk kez görüştü
        Trump ile Petro Beyaz Saray'da ilk kez görüştü
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Doğu Karadeniz için yağmur, Doğu Anadolu için kar alarmı
        Doğu Karadeniz için yağmur, Doğu Anadolu için kar alarmı
        Kaddafi'nin oğlu öldürüldü
        Kaddafi'nin oğlu öldürüldü
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Skriniar PFDK'ya sevk edildi!
        Skriniar PFDK'ya sevk edildi!