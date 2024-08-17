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        Haberler Ekonomi Teknoloji 4 yerli uydu daha uzaya fırlatıldı - Teknoloji Haberleri

        4 yerli uydu daha uzaya fırlatıldı

        Plan-S Genel Müdürü Tugay Güzel, yüzde 95 yerlilik oranıyla geliştirdikleri 4 IoT uydunun uzaya fırlatıldığını belirterek, "Yıl sonuna kadar uzaya 8 uydu daha göndereceğiz. 2025'te IoT ve yer gözlemle birlikte toplamda 30 uydu sayısına ulaşacağız" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 13:09 Güncelleme: 17.08.2024 - 13:09
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        4 yerli uydu daha uzaya fırlatıldı
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        Plan-S'in Connecta IoT uyduları, dün SpaceX tarafından uzaya gönderildi. Plan-S Genel Müdürü Tugay Güzel, fırlatmanın ardından değerlendirmede bulundu.

        Daha önceki 5 test uydusuyla birlikte toplam fırlatılan uydu sayısının 9'a çıktığı bilgisini veren Güzel, bunu 3 yıl gibi kısa sürede başardıklarını söyledi.

        Güzel, "Kuruluşumuz Temmuz 2021 ama arka planda 20-25 yıllık çok ciddi tecrübelerin aktarıldığı, savunma sanayisinin getirdiği teknolojilerin kullanıldığı, bunu bir şekilde ticarileştirerek özelleştirdiğimiz, uzaya gönderdiğimiz, yüzde 80'i mühendis olan 120 kişilik bir ekip var." diye konuştu.

        Plan-S Genel Müdürü Güzel, bunun tarif edilemez bir duygu olduğunu ifade ederek bu kez 4 uyduyu bir seferde fırlattıklarını aktardı.

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        Daha önceki uyduları kendi alt birimlerini test etmek, uzay tarihçesi kazanmak, yerli üretimi yapabilmek ve bütün bu teknolojiye hakim olmak için gönderdiklerine dikkati çeken Güzel, şu değerlendirmede bulundu:

        "Bugün giden uydularımızla IoT denilen nesnelerin interneti bağlantısı sayesinde artık müşterilerimize tarımdan lojistiğe, enerjiden sigortaya ve finans sektörüne kadar birçok farklı sektörde hizmet verebileceğiz. Bunun sadece Türkiye'de değil, bölge ve Türk cumhuriyetlerinde de öncü bir rol oynayacağını düşünüyoruz. Bunu Türkiye'den çıkan bir yerli girişim olarak başarmanın gururunu taşıyoruz. Yıl sonuna kadar 8 uydu daha göndereceğiz. Böylece 2025'e kadar kısmet olursa 12 uyduyu göndereceğiz. Yıl başı itibarıyla test uydularıyla birlikte uzayda toplamda 17 uyduya ulaşacağız. Gelecek yıl 1 tane de yer gözlem uydusu göndereceğiz. 2025'te IoT ve yer gözlemle birlikte toplamda 30 uydu sayısına ulaşacağız. İlk gönderdiğimiz uydunun yerlilik oranı yüzde 40-50 civarındayken bugün yüzde 95'e geldik. Yakın zamanda da kalan küçük parçaları da tamamlayıp yüzde 100 yerli uydularımızı sürekli gönderiyor olacağız."

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        3 YILDA 9 UYDU GÖNDERİLDİ

        Bu uyduların 5-7 yıl ömürleri olduğu belirten Tugay Güzel, teknoloji değişirken uyduların yenilenmesi gerektiğini, bu yüzden 3 yılda 9 uydu üretip uzaya gönderdiklerini bildirdi.

        Güzel, bunların alanındaki ilk uydular olduğuna işaret ederek uydular sayesinde birçok sektöre operasyonel verimlilik katacaklarını anlattı.

        Herkesin işini verimlileştirme yolunu uzayda aramaya başlaması sayesinde ciddi fırsatlar yakalanabileceğini vurgulayan Güzel, şöyle konuştu:

        "Uzayın yeni yeni kullanımına başlıyoruz. Şu anda cep telefonlarının 30 yıl önceki halindeki gibiyiz. Teknolojinin önündeki en büyük engel çoğunlukla fiyatların yüksek olması. Bugün cebimizde 1000 dolarlık telefonlar var ama 10 bin dolar olsaydı şu anda telefon sayısı yüzde 1'inden de az olurdu. Biz bunu birçok sektöre yayabilmek, uzayı herkese erişilebilir kılmak için çalışıyoruz. Bu yüzden herkes uzaydan kendileri nasıl yararlanabilir diye bakıp bizle iletişime geçerlerse hem verimlilik hem işe değer katma, inovasyona açılma ve rekabeti öne taşıma anlamında çok avantajlı olacaklarını düşünüyorum."

        'GELEN TALEPLERLE BİRLİKTE DEVAM EDECEĞİZ'

        Plan-S Genel Müdürü Güzel, IoT sensörlerinin bağlantı hizmetini verdiklerini ifade ederek aynı zamanda halihazırda çözüm aradıkları yerlere komple çözümleri sunacaklarını dile getirdi.

        Tarım sektöründe alanlarını daha verimli şekilde yönetmek isteyenlere toprak, nem, hava sensörüyle sulama kanallarıyla komple bir çözüm sağlayabilecekleri bilgisini veren Güzel, şunları kaydetti:

        "Su veya doğal gaz sayacınızı okurken dağın tepesinde birçok alanda yani sizin erişmekte zorlandığınız ama verisine ihtiyacınızın olduğu, normalde daha önceden çok pahalı olan uydu hizmetlerini biz çok daha makul seviyelerde hizmet olarak verebilir durumda olacağız. Bunu da yapabilmemiz için aslında birçok firmadan gelen taleplerle beraber devam edeceğiz. İlgilenen firmalar bize internet sitemiz, partnerlerimiz veya sosyal medya üzerinden ulaşabilir. Biz de onlara elimizden geldiğince farklı çözümler sunarak uzayı da işin içine katarak neler yapabileceklerini anlatmaya çalışacağız."

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