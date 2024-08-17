4 yerli uydu daha uzaya fırlatıldı

Plan-S'in Connecta IoT uyduları, dün SpaceX tarafından uzaya gönderildi. Plan-S Genel Müdürü Tugay Güzel, fırlatmanın ardından değerlendirmede bulundu.

Daha önceki 5 test uydusuyla birlikte toplam fırlatılan uydu sayısının 9'a çıktığı bilgisini veren Güzel, bunu 3 yıl gibi kısa sürede başardıklarını söyledi.

Güzel, "Kuruluşumuz Temmuz 2021 ama arka planda 20-25 yıllık çok ciddi tecrübelerin aktarıldığı, savunma sanayisinin getirdiği teknolojilerin kullanıldığı, bunu bir şekilde ticarileştirerek özelleştirdiğimiz, uzaya gönderdiğimiz, yüzde 80'i mühendis olan 120 kişilik bir ekip var." diye konuştu.

Plan-S Genel Müdürü Güzel, bunun tarif edilemez bir duygu olduğunu ifade ederek bu kez 4 uyduyu bir seferde fırlattıklarını aktardı.

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Daha önceki uyduları kendi alt birimlerini test etmek, uzay tarihçesi kazanmak, yerli üretimi yapabilmek ve bütün bu teknolojiye hakim olmak için gönderdiklerine dikkati çeken Güzel, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün giden uydularımızla IoT denilen nesnelerin interneti bağlantısı sayesinde artık müşterilerimize tarımdan lojistiğe, enerjiden sigortaya ve finans sektörüne kadar birçok farklı sektörde hizmet verebileceğiz. Bunun sadece Türkiye'de değil, bölge ve Türk cumhuriyetlerinde de öncü bir rol oynayacağını düşünüyoruz. Bunu Türkiye'den çıkan bir yerli girişim olarak başarmanın gururunu taşıyoruz. Yıl sonuna kadar 8 uydu daha göndereceğiz. Böylece 2025'e kadar kısmet olursa 12 uyduyu göndereceğiz. Yıl başı itibarıyla test uydularıyla birlikte uzayda toplamda 17 uyduya ulaşacağız. Gelecek yıl 1 tane de yer gözlem uydusu göndereceğiz. 2025'te IoT ve yer gözlemle birlikte toplamda 30 uydu sayısına ulaşacağız. İlk gönderdiğimiz uydunun yerlilik oranı yüzde 40-50 civarındayken bugün yüzde 95'e geldik. Yakın zamanda da kalan küçük parçaları da tamamlayıp yüzde 100 yerli uydularımızı sürekli gönderiyor olacağız."