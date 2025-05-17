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        Haberler Gündem 3. Sayfa 4 zorba kadını araca bindirmek istedi! Kahraman vatandaş! | Son dakika haberleri

        4 zorba kadını araca bindirmek istedi! Kahraman vatandaş!

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde, 24 yaşındaki K.A. isimli kadını, zorla araca bindirmeye çalıştıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kadının vatandaşlar tarafından kurtarıldığı anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 14:42 Güncelleme: 17.05.2025 - 14:42
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        4 zorba kadını araca bindirmek istedi! Kahraman vatandaş!
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        Bursa'da, kan donduran olay Gemlik ilçesinde meydana geldi. 4 kişinin bir kadını zorla araca bindirmeye çalıştığı ihbarını alan polis ekipleri çalışma başlattı.

        POLİS, 4 ŞÜPHELİYİ YAKALADI

        AA'daki habere göre Polis 1. Kumsal Sokak'ta durdurduğu araçta bulunan M.D. (65), M.A. (29), M.D. (42) ve E.K'yi (40) yakaladı.

        EŞİNİN ÜZERİNDE SİLAH GÖRMÜŞ

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        Çevredeki vatandaşlar tarafından zanlılardan kurtarılan K.A. (24) isimli kadın, ifadesinde saçlarından sürüklenerek zorla araca bindirilmek istendiğini, bu esnada eşi olan M.A'nın üzerinde bir tabanca gördüğünü söyledi.

        4 ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Polis ekipleri, şüphelilerin üst aramasında tabanca ile 39 mermi ele geçirdi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        OLAY KAMERAYA DA YANSIDI

        Kadın, kalabalığın müdahalesinin ardından koşarak olay yerinden kaçtı.
        Kadın, kalabalığın müdahalesinin ardından koşarak olay yerinden kaçtı.

        Şüpheliler tarafından araca zorla bindirilmek istenen kadının vatandaşlar tarafından kurtarıldığı anlar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

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