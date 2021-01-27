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40 bin yıldır buzulda korunan gergedan fosili keşfedildi

Rusya’nın Sibirya bölgesinde bir buzulda 40 bin yıldır korunan tüylü gergedan keşfedildi. Genç gergedanın yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda olduğu ifade edildi.

40 bin yıldır korunuyordu... Buzullar çözülünce keşfedildi - Haberler
40 bin yıldır korunuyordu... Buzullar çözülünce keşfedildi
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DHA

Rusya’nın Sibirya bölgesindeki buzullarda 40 bin yıldır korunan tüylü bir gergedan, bilim insanları tarafından keşfedildi.

DHA'nın haberine göre buzulun çözülmesiyle ortaya çıkan gergedanın genç olduğu, bataklık ya da nehirde mahsur kalarak boğulduğu düşünülüyor.

Uzmanlar ayrıca gergedanın mahsur kaldıktan sonra muhtemelen nesli tükenmiş dağ aslanları olan yırtıcılar tarafından kovalanıp saldırıya uğradığına inanıyor.

TÜRÜN NESLİ 14 BİN YIL ÖNCE TÜKENDİ

Tüylü gergedanlar, yaklaşık 14 bin yıl önce iklim değişikliği nedeniyle nesli tükenmeden önce, İngiltere, Avrupa, Çin ve Güney Kore’de yaygındı.

Keşfedilen bu gergedanın yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda olduğu ifade edildi.

Gergedanın mahsur kaldığı yerdeki çamurun, 40 bin yıl boyunca kürkünü de koruduğu düşünülüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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